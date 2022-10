Jorge Fernández no da crédito ante el error de un concursante de 'La Ruleta': "Es todavía peor"

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben cómo interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Esta vez, ha sido Jorge Fernández quien ha protagonizado un llamativo momento junto un concursante. Xerxo se atrevía con el panel exprés para acumular todo el dinero posible en su marcador, resolviendo el panel en tan solo 45 segundos. 'No es un cuento', era la pista. El concursante no dejó de pronunciar consonantes y vocales para poder dar con la solución poco a poco, pero se le complicó más de lo esperado.

Cuando tan solo quedaban tres segundos en el cronómetro, el participante tuvo que jugársela para poder llevarse el premio y lo intentó resolver de una forma casi imposible. Como consecuencia, el presentador tuvo que recurrir al RuleVAR. Sin embargo, la repetición solo confirmó que Xerxo no podía llevarse el dinero.





"Además, igual te esperabas que te la diese por buena"



"La cenicienta ha cumplido setenta años", escupía el concursante rápidamente, lo que provocó que apenas se le entendiese. "No sé, es que no sé. El RuleVAR, vamos a ver si ha entrado", pedía el conductor del espacio de Antena 3 muy confuso por la respuesta de Xerxo. "Vamos a ver si ha entrado o no. Ahora lo pido yo porque, con los gritos, no sé si ha entrado o no ha entrado", comentaba.

"Vamos a activar el RuleVAR, a ver qué ha pasado", daba paso el presentador al equipo de 'La ruleta de la suerte'. Después de ver la repetición, Fernández no pudo retener la risa por la forma atropellada e ininteligible en la que había respondido el concursante. "Lo sabía, es que lo sabía", se lamentaba el participante.

"Ahora mismo, viéndolo así, es todavía peor que lo que había entendido antes. Digo, a ver el RuleVAR porque no lo he entendido. A ver si ha sido culpa mía ¡Pero qué va a ser culpa mía! Es imposible ¿Qué has dicho?", apuntaba el presentador entre risas. "No sé. Yo vi letras y las dije todas juntas. Como si le pegara un puñetazo al teclado. Pues igual", reconocía Xerxo. "Además, igual te esperabas que te la diese por buena ¿No? Es que no voy ni a consultarlo al RuleVAR. Es mala. No te voy a decir en qué te has equivocado para no facilitárselo a Vanesa, pero en todo un poco", zanjaba el comunicador. "¿Y si cuela?", asentía el concursante.