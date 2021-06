Jorge Fernández corta 'La Ruleta de la suerte' para contestar a unas duras acusaciones: "Que no miento"

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben como interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Esta vez fue el presentador quien protagonizó un llamativo momento cuando interrumpió el espacio para responder todas las críticas que ha recibido las pasadas semanas. Desde hace un tiempo, el conductor del concurso de Antena 3 está recibiendo muchos comentarios por redes sociales de espectadores que le acusan de saber dónde se encuentra le letra oculta del panel y de ser un "mentiroso".

"Un día eres joven y al siguiente...", leía el presentador la pista del panel de la letra oculta. Los participantes comenzaron a decir letras hasta uno de ellos dio con la letra correcta, la 'Q'. "La 'Q'. Letra oculta, ahí está. Lo colocamos ahí", indicaba el presentador, dejando claro que el concursante había sido el ganador de la prueba.

Fue entonces cuando el comunicador aprovechó todas las críticas que había estado recibiendo. "Mira, os voy a contar una cosita", comenzó diciendo Fernández. "Yo siempre digo que yo no sé cuál es la letra oculta y es verdad que no lo sé, no lo tengo aquí", aseguraba el conductor del espacio de Antena 3 para, acto seguido, desvelar lo que le pasaba desde hace unos días.

. @JorgeFdezTV y el zasca a sus 'trolls' en Twitter durante 'La ruleta de la suerte': "Que no miento, c***" pic.twitter.com/08hkomPN8a — TVMASPI (@sebas_maspons) May 31, 2021





"Hay un montón de gente que me ha dado cera"

"El otro día me empezaron a decir por Twitter que si lo sabía porque digo 'esa es la letra oculta'. Pero, claro, es porque me lo chivan por aquí", contaba mientras se señalaba el pinganillo, a través del cual la dirección le informa de lo pasa en el programa y de lo que tiene que decir. "Realmente no lo sé", insistía Fernández.

"Hay un montón de gente que me ha dado cera porque creen que sí lo sé y que miento", contaba, aparentemente cansado de estos comentarios y dejando claro que no paraba de recibir esos tipos de comentario que le señalaban de "mentiroso". “Que no miento, coño, que no. Que no lo tengo aquí. Cuando aparece ahí mi directora me lo chiva por aquí. Ahora los que han escrito eso ya lo saben", señalaba el presentador.