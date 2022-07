Jorge Fernández confiesa lo que le hacen algunos seguidores de 'La Ruleta' en la calle: "Ojalá no lo hicieran"

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben cómo interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Esta vez, han sido una Laura Moure y Jorge Fernández quienes han protagonizado un llamativo momento. El presentador y la azafata se han enfrentado a una serie de preguntas formuladas por el propio programa de Antena 3, ante las que ellos se han mostrado muy sinceros a la hora de responder.









"Es un momento un poco de vergüenza"



"Yo nunca he tenido un amor de verano", cuestionaban a los comunicadores. "Claro. Muchísimos. En la adolescencia, para mí el verano era amor. Siempre. Si no había amor en verano, era un verano triste", confesaba Laura Moure. "Sí y fantásticos además. Creo que en la adolescencia se confunde el amor con el rollo ese... Maravillosos", decía por su parte Jorge Fernández. "Por eso son amores de verano", puntualizaba su compañera.

"A mí nunca me han cantado 'A por el bote' en la calle", era la siguiente pregunta. Ante esto, ambos se miraron y asintieron. "Diría que ojalá no me contaran porque es un momento un poco de vergüenza. No sabes donde meterte", reconocía el conductor del espacio de Antena 3. "Es un momento tierra trágame. Se da cuenta todo el mundo. Y estás ahí en medio como 'Socorro...'", aseguraba la azafata del espacio. "Nos lo cantan, nos lo cantan", confirmaba Fernández.

"Yo nunca he cambiado de look estando de vacaciones", les cuestionaban. "Hombre, yo sí. Aprovechando que no es mi pueblo y que no me conocen, ahí me arriesgo un poco más. Ahora no, pero antes sí. De más joven sí", contaba Fernández entre risas. "Aprovechando el verano además, que estás más relajada", corroboraba la comunicadora y actriz.