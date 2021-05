Jorge Fernández alucina con lo que le dice un concursante de 'La Ruleta': "¿Tú crees que puedes venir aquí...?

'La Ruleta de la Suerte'es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben como interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Esta vez fue uno de los participantes del concurso quien protagonizó un llamativo momento, empujando al presentador a formar parte de él. Después de jugar varios paneles, Jorge Fernández hizo un repaso del dinero acumulado de cada uno de los concursantes y anunció el que se enfrentaría al panel final. Fran acumuló 1.931 euros, lo que le ayudó a clasificarse para la gran final, adelantando en el último momento a Marta, quien era la clara ganadora hasta la última jugada

Solo 49 euros separaban al ganador y a la joven que quedó en segunda posición. A raíz de esto, Fran hizo un comentario, durante la despedida de su compañera, que dejó alucinado al conductor del espacio de Antena 3. "Marta, bien jugado", reconocía el presentador. "Se ha hecho lo que se ha podido", se justificaba ella. "Pero Fran también ha hecho lo que se ha podido y por eso se va a jugar", aclaraba Fernández hasta que fue interrumpido por Fran: "¿Puedo decir una cosa?".









"Se dice por las redes"

"En un programa anterior, un concursante iba como Marta muy adelantado y le dijiste, 'Vas a ir a la final'. Y se cagó todo. Y cuando le has dicho eso a ella, he pensado 'Pobrecita mía, es que ni Marta se va a salvar'", contaba el finalista, provocando las risas en el plató. "¿Entonces dices que soy gafe?", quiso saber el presentador. "Sí, eres un poquito gafe, se dice por las redes", corroboraba Fran muy sincero.

"Yo llevo 15 años en un programa... ¿Tú crees que puedes venir aquí un día, ¡un día!, y como has ganado la gran final, estás arriba subidito, y me vas a llamar gafe? ¿Tú crees que puedes hacer eso?", se quejaba el comunicador. "Qué concursante... Le he dado ánimos y tal y me dice que soy un poco gafe. ¡Para una vez que viene el tío! Con la confianza que ha cogido", le abroncaba el presentador.

"Con confianza, somos familia ahora", se justificaba Fran. "Sí, somos familia ya. La confianza da asco", le daba la razón Fernández. "No te preocupes, que yo te mando una estampita", le decía Marta al presentador para seguir la broma y ofrecerle ayuda para que deje de ser gafe.