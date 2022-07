Jordi Sánchez da una última hora sobre el estado de salud de José Luis Gil tras su ictus: "Le vi el otro día"

Tras meses de espera, 'La que se avecina' ha presentado su nueva temporada, la que será la número 13, que llega cargada de novedades. En el elenco, un gran número de actores se suman a la andadura en estos nuevos capítulos, en los que además contarán con un nuevo edificio para vivir. Al igual que no seguiremos viendo a algunos de los rostros más conocidos de la mítica serie como es el caso de José Luis Gil, como consecuencia de su enfermedad. Mucha es la preocupación que existe actualmente sobre el estado de salud del actor desde que sufrió un infarto cerebral.

Es por esto por lo que Jordi Sánchez, su compañero desde hace años, se ha pronunciado al respecto. Actualmente, el intérprete se encuentra promocionando su último proyecto: 'Hollyblood'. Este 22 de julio de 2022, el actor estrena este nuevo film de comedia romántica y de terror, repleta de vampiros, junto a Óscar Casas.

Ante este nuevo trabajo, Sánchez se encuentra "muy feliz", ya que es "lo primero que hizo al superar el coronavirus". Es por esto por lo que se encuentra en un gran momento profesional, al tener también en cuenta su ilusión por la nueva entrega de 'La que se avecina', con la que está "especialmente contento". Asimismo, también ha hablado del estado de salud de su compañero de ficción y profesión.









"Está mucho mejor que hace tres meses"



"Se notará su ausencia. Sobre todo porque es nuestro queridísimo compañero. Yo llevo trabajando con él 15 años", comienza diciendo el actor en una entrevista para COPE, haciendo referencia a la ausencia de Gil en la nueva temporada de la ficción de Mediaset. "Pero bueno, ahí está, mejorando. Yo le he visto y está mejor que hace tiempo. Está avanzando. Yo le vi el otro día y está mucho mejor que hace tres meses", asegura tras apuntar que no quiere hablar más sobre ello porque es decisión de la familia.

A pesar de ello, Sánchez reconoce estar "muy contento" por esta nueva entrega de la serie. "Hay muchos decorados nuevos y muchos compañeros nuevos, que no puedo decir quienes son. Tiene una trama maravillosa. Estoy especialmente contento con la temporada, con todos los guiones. Me río muchísimo y me está costando aguantarme a la hora de rodar", cuenta.

No obstante, no es el único que se ha pronunciado sobre el estado de salud de su compañero. "Ahí va, en su proceso y, bueno, echándole todos mucho de menos. Con ganas de verle al cien por cien", dice por su parte Vanesa Romero. Todos sus compañeros le extrañan y esperan que pueda volver pronto a la televisión: "Le echamos muchísimo de menos pero muchísimo de menos. Ojalá se ponga pronto bien", agrega.