Jordi Rebellón tras 'Hospital Central': su discreta vida sentimental y la dura pérdida a la que se enfrentó

El actor Jordi Rebellón, famoso por su papel de Doctor Vilches en la serie 'Hospital Central', ha fallecido este miércoles a los 64 años a consecuencia de un ictus del que no ha podido recuperarse.

"Hoy nos despedimos con mucha tristeza de nuestro querido compañero Jordi Rebellón. Nuestro más sincero pésame a sus familiares, amigos y compañeros de profesión. Descansa en paz", ha confirmado la Unión de Actores y Actrices a través de un mensaje publicado en las redes sociales.

Su agencia de representación, Garay Talent, ha confirmado también la noticia. "Siempre estarás en nuestros corazones. Queremos mandar un abrazo enorme a toda su familia y amigos. Descansa en paz", ha publicado la agencia con la que trabajaba el actor, que representó durante doce años al malhumorado doctor de "Hospital Central", que siempre acababa mostrando su lado tierno.

Este icónico personaje, con el que se ganó ser uno de los rostros más conocidos de la televisión en España, le valió algunos reconocimientos del sector, como el Premio Mejor Actor de Televisión Asociación Española de Prensa, Radio y Televisión o el Premio ZAPPING Mejor Actor Protagonista.

El actor comenzó a trabajar en los años noventa en producciones como "Querido cabaret", "Makinavaja" o "Barrio Sésamo" y ha participado en algunas de las series más icónicas de la televisión como "Médico de familia", "Amar es para siempre" y "Cuéntame cómo pasó". Más recientemente se le ha podido ver en las series de Televisión Española "Mercado Central" y "Servir y proteger".

Actores y personalidades del sector audiovisual han reaccionado a la inesperada muerte del actor. Entre ellos la cantante y actriz Lolita Flores, con quien trabajó en el teatro. "Te conocí en Hospital Central como el doctor Vilches y nos hicimos amigos. La vida nos volvió a juntar en Don Juan Tenorio y en unas cuantas series más. Sobre todo, la vida nos juntó. Nos llamábamos de vez en cuando, pero nos queríamos de verdad. Que te hayas ido para siempre duele, duele en el alma, amigo. Hasta siempre", ha publicado en un mensaje en Instagram.









Su carrera después de 'Hospital Central'

Pero, con casi tres décadas de carrera, Rebellón fue mucho más que el personaje que le dio fama, el Doctor Vilches. "Fueron 12 años de un personaje del que todo el mundo se acuerda porque era muy potente. Y era una época en la que había cinco millones de audiencia, algo que no va a volver a pasar. Yo lo recuerdo con cariño, pero soy el primero que desconecta de él, porque tengo que hacer otros personajes", decía en una entrevista para 'El Periódico', dejando claro que debía dejar a un lado su papel como doctor.

Formado en la Escuela de Actores de Barcelona su carrera se ha centrado especialmente en la interpretación en proyectos de televisión y teatro, aunque también ha desempeñado algunos puestos técnicos.

En 2012, se despidió de la serie de Telecinco que le empujó al éxito tras 256 episodios. Un año después, fichó por Atresmedia y pasó a formar parte del reparto de 'Amar es para siempre'. En 2014, comenzó a trabajar en la serie 'Sin identidad' y, posteriormente, compartió plató con Imanol Arias y Ana Duato durante 21 episodios en 'Cuéntame' (TVE). Desde entonces, no dejó de hacer proyectos televisivos en la cadena pública y también se le pudo ver en 'Servir y proteger' (2018) y 'Mercado Central' (2020).

Asimismo, seguía dedicando parte de su tiempo al teatro y trabajó en conocidas obras como 'Don Juan Tenorio' (2010), 'Desclasificados' (2013) o 'El funeral' (2018).

Por otro lado, también apareció en la pequeña pantalla siendo él mismo y participó en 'Tu cara me suena' como invitado y tuvo que imitar a Antonio Flores (2015). Dos años después, volvió al plató de televisión para formar parte de 'El gran reto musical'.









Su problema de salud

En verano de 2018, Jordi Rebellón tuvo que dejar aparcada su carrera en televisión por un problema de salud. Así lo comunicó Jesús Olmedo, su compañero en 'Hospital Central': "Ha sido niña... Estamos muy ilusionados y queríamos compartirlo con todos vosotros", comentaba el actor en sus redes sociales. "El Dr.Vilches tiene una piedra menos", agregaba. Sin embargo, no fue grave y solo tuvo que pasar una noche en el hospital por un cálculo renal.









El accidente que sufrió de niño

Tal y como contó Rebellón en una entrevista para 'Teleprograma', de pequeño tuvo que estar un mes ingresado por un accidente doméstico: "Me cayó encima una olla de agua hirviendo. Le preguntaba a mi madre si me moriría, pero lo superé", contaba el actor en el mencionado medio.

Quiso ser futbolista

"Con 18 años me iba a fichar la Gramanet, en Tercera División, pero les dije que jugaría los domingos, pero no entrenaría, porque por las noches iba al teatro a ensayar. Y, evidentemente, me dijeron que no", contaba el actor en una entrevista para 'El Periódico'.

"Empecé haciendo teatro a los 15, para mí era un veneno. Luego trabajaba en un banco y lo alternaba con el teatro amateur. Hasta que llegó un momento en el que decidí que quería intentar vivir de lo que me gustaba. A los 31 años rompí con todo, aunque no empecé a ganarme la vida como actor hasta los 41", contaba, explicando el motivo por el que no comenzó a trabajar como actor hasta esa edad.













Sufrió una dura pérdida

Hace tan solo unos meses, el actor tuvo que hacer frente a una dura pérdida. Rebellón tuvo que despedirse de su madre, con quien tenía una relación muy especial. Fue el propio artista quien lo comunicó a través de sus redes sociales: "Agradecer muy efusivamente al personal sanitario el trato impecable de carin?o, generosidad y profesionalidad en los últimos momentos de vida de nuestra madre Paquita"

"Mami, estés donde estés, hoy es tu día. Muchas felicidades en nombre de tus hijos, nietos, biznietos y de todos los que te seguimos queriendo y echando de menos", volvía a escribir el actor, aprovechando el Día de la Madre.









Su vida sentimental

El actor estuvo casado hace un tiempo, pero, en la entrevista para 'Teleprograma', confesó que no tenía pareja y que ser padre no estaba entre sus planes. En cambio, se sentía satisfecho con sus cuatro sobrinos y su perro Brus. "Prefiero vivir solo que mal acompañado. A eso se aprende, aunque hay días que se te cae la casa encima", decía. Poco más se sabe de su vida privada, dado que el actor se esforzaba mucho en ocultar su vida fuera de cámaras.





Sus problemas con Hacienda

El actor fue sometido a una intensa vigilancia fiscal. Tras recursos y sentencias, fue condenado a pagar 1.300.000 euros por la deducción incorrecta de facturas en sus declaraciones.

En 2019, la sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional falló en contra del recurso que en 2015 interpuso la sociedad Traspapelat, cuyo administrador único es Jordi Rebellón López. Según aquella sentencia de 2015, el actor se sirvió de dicha sociedad (constituida en 2005 con un capital de 120.000 euros) para facturar entre 2005 y 2007 más de 760.000 por sus servicios, aunque la firma sólo retribuyó al actor poco más de 72.000, según explica el citado medio.

Compras en Mercadona, El Corte Inglés o Leroy Merlín que alcanzaban los 9.200, reparaciones de automóviles de más de 1.200, taxis, viajes o fiestas que alcanzaban los 37.000 fueron algunos de los gastos que el actor habría deducido a través de la sociedad y que el Inspector de Hacienda que llevó a cabo la investigación no admitió por tratarse de "gastos corrientes particulares".