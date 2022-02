Jordi Évole da la sorpresa y anuncia en 'El Hormiguero' el nuevo programa del que formará parte: Hay imágenes

Este jueves, Pablo Motos ha recibido en 'El Hormiguero' a Jordi Évole con motivo del estreno de 'Lo de Évole'. El formato vuelve este domingo a La Sexta a las 21:25 horas con novedades importantes e invitados de lujo como Maribel Verdú, Penélope Cruz, Megan Maxwell o Rosa López. Durante la presentación, Évole ha confesado sentirse "emocionado" antes el estreno, ya que "ha estado trabajando en el programa durante todo el año".

Otro gran factor de esta nueva temporada son sus invitados. Estos han llamado la atención, puesto que, como ha asegurado el periodista, "cada vez huye más del calor informativo" porque se había "agotado de la actualidad", a pesar de que es consciente de que es "un plus para el programa". "Estamos en un momento de enorme fragmentación de las audiencias y no sé dónde está el éxito ahora mismo. Y como no lo sé, prefiero mirar en lugares arriesgados y comprometidos", ha confesado, siendo consciente de que acaparar la atención con estos invitados en "más arriesgado" pero al mismo tiempo la satisfacción es "triple".

Durante la entrevista en 'El Hormiguero' ha habido también hueco para las confesiones y para dar una noticia inesperada. Motos hacía una broma a Évole, insinuando sus dotes como cantante, a lo que el presentador de La Sexta preguntaba, sin ocultar su sorpresa, si se "había corrido la voz". El conductor de 'El Hormiguero' confesaba que había "investigado" y Évole no podía creerse lo que estaba pasando.

Jordi Évole da el salto a 'Tu cara me suena'

Unos segundos después, ha decidido seguir la broma de Pablo y apuntar, entre risas, que "el mundo de la canción ha llamado a su puerta", e incluso piensa en ir al Benidorm Fest. En ese momento, Pablo Motos daba la gran noticia: Jordi Évole ha ido a 'Tu cara me suena'. El presentador de La Sexta mostraba su vergüenza y pedía al de 'El Hormiguero' que no diera más detalles. "Es que me enteré y dije, a ver si cuela", aseguraba Motos, mientras que Évole le preguntaba, aún sin poder creerlo, si le habían filtrado imágenes de la actuación.





"Voy a poner tu actuación y en pantalla partida te voy a poner a ti para que te veas y que toda España pueda ver, en directo, tu reacción a tu actuación", contaba Motos, a lo que Évole apuntaba: "Yo no lo he visto, solo lo he vivido y me lo pasé en grande". A continuación, todos los espectadores de 'El Hormiguero' han podido ver las primeras imágenes del presentador imitando a Lori Meyers.

Tras ellas, Évole se ha sincerado sobre el motivo por el que ha aceptado participar en el concurso. "La entrevista con Pau Donés me hizo ver que en la vida hay que vivirla cada minuto, era un agonías y decía que no a este tipo de cosas. Cuando te quitas ese tipo de complejos disfrutas mucho más de la vida. Además, ese día fue muy feliz porque los músicos que había son los de mi banda", ha explicado.