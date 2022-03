Jordi Évole cuenta qué pasó cuando intentó entrevistar a Putin en Lo de Évole: "Nos contestaron oficialmente"

La noche del jueves, El Gran Wyoming recibió a Jordi Évole en el plató de 'El Intermedio'.En esta ocasión, el periodista acudió al plató de laSexta para promocionar la última entrega de 'Lo de Évole'. Este domingo, se lanzará el tercer episodio y será protagonizado por el expresidente del Gobierno Felipe González.

"Cumple 80 años. También se cumplen 40 años de su llegada a la Moncloa, pero la entrevista tiene un terreno más personal, con temas de los que no hemos hablado antes", contaba el entrevistado, explicando los motivos por los que decidió lanzar este episodio este 6 de marzo. "Cerramos la entrevista en noviembre y no sabíamos que la íbamos a hacer una semana después de que Rusia invadiese a Ucrania. Dice que Putin va a arrasar ese país y que no se sabe cuál será su próximo objetivo", agregaba.

Acto seguido, el presentador enumeró algunos de los rostros reconocido que Évole todavía no ha entrevistado. Entre ellos, han destacado Putin, el rey emérito, Pablo Casado y el propio Wyoming. Ante esto, el periodista reconoció que sí intentó cerrar una entrevista con Putin hace años .









"Era muy protocolaria"



"Nos ha hecho la cobra, pero hace años le enviamos un correo a la gente del Kremlin, no sé donde llegó, y nos contestaron oficialmente", comenzaba contando el periodista. "Nos dijeron que contemplarían la petición, pero, por suerte, no la contemplaron y no tuvimos que ir a entrevistarle", agregaba Évole.

El presentador de 'Lo de Évole' también habló de esta anécdota en 'La Roca', donde confesó a Nuria Roca que él y Putin "habían tenido un intercambio de cartas". "Los presidentes contestan cuando a veces tú pides una entrevista y no tuvimos una respuesta suya, sino del Kremlin", confesaba el entrevistado. "¿Es humano?", quiso saber la presentadora. "Él no sé si lo es, pero alguien de su equipo al menos tuvo la delicadeza de contestarnos a la carta", declaraba el catalán.

"Por curiosidad, ¿Qué te decían en la carta?", se interesó la conductora del espacio de laSexta. "Era muy protocolaria. Que habían recibido nuestra petición, que no era posible y que más adelante, si encajaba, ya haría la entrevista", recordaba el presentador de 'Lo de Évole'.