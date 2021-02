Jordi Évole anuncia por sorpresa en 'Pasapalabra' quién será su próximo invitado: nunca había pisado LaSexta

Este domingo, como consecuencia del estreno en abierto de 'Eso que tú me das' en La Sexta, documental sobre Pau Donés, Jordi Évole visitó 'Liarla Pardo'. Además de contar su experiencia durante la grabación del documental, Cristina Pardo también se interesó por las novedades que traerá su formato, 'Lo de Évole'.

A raíz de esto, el periodista confesó que había conseguido una entrevista con José María Aznar, uno de los políticos más coidiciados por los periodistas y programas de televisión. Lo más llamativo de esto, es que será la primera vez que Aznar se deje entrevistar en un espacio del canal verde de Atresmedia.

En un principio, el entrevistado no quiso desvelar el nombre de su próximo entrevistado, por lo que se limitó a decir algunas pistas a Pardo, entre las que aseguró que la presentadora le conocía seguro porque "ha trabajado mucho para ellos". "¿Es Bárcenas o Rajoy?", le pregunto la conductora del espacio muy intrigada. Ante su insistencia, Évole desvelo que se trataba de José María Aznar.

Tras hacer pública la noticia, el entrevistado reconoció que se siente "muy feliz", ya que llevaba "persiguiendo esta entrevista" desde que comenzaron con la producción de 'Salvados', su anterior programa.

"Estoy muy contento del tono de la conversación", confesó el periodista, tras reconocer las claras "diferencias ideológicas" que existen entre ambos. "La entrevista transcurre por cauces de los que me alegro y me siento satisfecho", contó tras confesar que Aznar le dio la entrevista por ser "un buen español perseverante".

"¿Tú sabes que Aznar sólo ha entrado en LaSexta cuando se murió Adolfo Suárez?", el contestó Pardo muy sorprendida con su noticia. "¡No!", exclamó Évole, al no dar crédito ante las palabras de la presentadora. Además, el periodista adelantó cómo comenzaba la entrevista: "Le digo, 'señor Aznar, usted y yo seguramente votamos a partidos diferentes, celebramos goles de equipos diferentes e incluso no nos gusten los mismos papas, pero estoy feliz de que esté aquí con nosotros'".

En 'Pasapalabra'

En forma de adelanto, el periodista contó que a Aznar "no le gusta demasiado" lo que está pasando actualmente con el PP. "Me das muchísima envidia", le reconoció Pardo. Ante esto, Évole inistió en que llevaba muchos años detrás del político: "Desde que empezamos a hacer Salvados en 2008".

La cadena ha adelantado que la esperada entrevista dará mucho que hablar y que se trataran los temás más polémicos: la boda de su hija en El Escorial, los atentados terroristas del 11 de marzo ocurridos durante su mandato, la corrupción que inunda el Partido Popular...

Horas después de hacerse pública la noticia, Atresmedia lanzó una promo de la llamativa entrevista en 'Lo de Évole' donde se puede ver a Évole fallando 'El Rosco' de 'Paspalabra': "Con la A, del Partido Popular y único presidente del Gobierno que no has entrevistado nunca".

Ante esta pregunta, el periodista falla y Roberto Leal le corrige y le pregunta por qué no ha contestado "Aznar". "Sí que lo he entrevistado lo que pasa es que aún no se ha emitido", contesta él.