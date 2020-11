Joaquín Prat, sin piedad contra Albert Rivera: "Viene dando lecciones"

Joaquín Prat ha lanzado un contundente mensaje al expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Ocurría esta tarde en el programa que conduce, ‘Cuatro al Día’.

Para el presentador de Mediaset, el expolítico se olvida de muchas cosas. “Quizá se olvida el señor Rivera de que él tuvo en su mano haber evitado eso. Quizá se olvida el señor Rivera de que si él hubiese sido valiente, hubiera evitado aquello que sucedió una vez que dejó la política. A mí que te vayas de política por la puerta de atrás y luego vayas dando lecciones… Me hace mucha gracia”.

Joaquín Prat sentencia a Albert Rivera con tan solo dos frases: "Este señor no puede dar lecciones" #zascapic.twitter.com/sRkyveO6al — MASPITV (@TVMASPI) November 12, 2020

Esta réplica llega por lo que ha dicho Rivera en una conferencia. El expresidente naranja ha afirmado que no se arrepiente de haber llamado “banda” a la clase política. “Es una banda entera, están todos. Bildu, ERC, Podemos en el Gobierno…Cuando los veo firmando los presupuestos con Batasuna digo, joder, esto es peor incluso de lo que advertimos”. Y añadía: “Tenemos que ser mucho más valientes los ciudadanos, porque si no, esto en dos años es Argentina”. Por ello, Prat no se ha cortado en absoluto en criticarle: “Es que este señor hubiese tenido en su mano, si no se hubiera creído que iba a ser presidente del Gobierno, que eso que tanto critica no hubiese sucedido”, zanjaba.

Así recriminaba Prat a Monedero por la subida en el sueldo de Iglesias

El presentador también aprovechó la pequeña pantalla para lanzarle un dardo a Monedero. Sus palabras llegaban horas después de conocerse que el Gobierno planeaba con los PGE subir el sueldo a los altos cargos.

Esta era la reflexión que dedicaba a Juan Carlos Monedero: "¿Me gustaría que me dijeseis cómo se come que están dando tantas vueltas a las mascarillas y sin embargo el gasto en altos cargos de Moncloa haya aumentado en un 75 %?¿Cómo es posible que los altos cargos de Moncloa hayan pasado de 12 a 21? Los eventuales de 245 a 422. ¿Cómo es posible que el gasto en altos cargos haya pasado de casi ocho millones de euros a 16,5?", preguntaba.