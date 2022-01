Joaquín Prat se indigna y reacciona en directo por lo que gritan a una reportera de 'El Programa de Ana Rosa'

El pasado viernes, Patricia Pardo y Ana Terradillos volvieron a ponerse al frente de ‘El Programa de Ana Rosa’ en sustitución de Ana Rosa Quintana, quien se retiró temporalmente tras ser diagnosticada con cáncer de mama. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política y en el aumento de contagios por coronavirus a raíz de la llegada de la variante ómicron, Terradillos cedió la palabra a Joaquín Prat, quien se encuentra al frente del ‘Club Social’.

Actualmente, el espacio dedicado a la crónica social está siendo acaparado por las últimas noticias sobre la situación personal de Antonio David Flores. Desde que la semana pasada se confirmó su relación con Marta Riesco, reportera del programa de Telecinco, la reacción de Olga Moreno y de Rocío Flores están ocupado gran parte del espacio. Por ello, Leticia Requejo se trasladó hasta la casa de la ex pareja para informar sobre ello. En ese mismo momento, la reportera vivió un incómodo momento ante el que el presentador no dudó en reaccionar.

Justo en el momento en el que el programa conectó con la reportera, quien se encontraba en Málaga a las puertas de la casa de Olga Moreno, unos jóvenes se bajaban los pantalones y enseñaban los calzoncillos a la cámara. “Lamentable. Hay gente en esta vida para todo. Pero cosas como estas son las que tenemos que aguantar muchas veces trabajando en la calle“, se quejaba la propia comunicadora desde su cuenta de Twitter.

Lamentable. Hay gente en esta vida para todo. Pero cosas como estas son las que tenemos que aguantar muchas veces trabajando en la calle https://t.co/egZ9Ql9YJ9 — ~Leticia•Requejo~ (@soyleticiaconc) January 13, 2022

"¡Marionetas!"

Algo similar le sucedió el pasado viernes. Durante una conexión en directo para informar sobre la última hora sobre el escándalo protagonizado con Iñaki Urdangarín, dado que fue pillado de la mano de una mujer, Ainhoa Armentia, mientras paseaban por la playa, tuvo que hacer frente a otro espontáneo que intentaba perjudicar su trabajo.

Los reporteros se encuentran desplazados en Vitoria y Ginebra para hacerse eco sobre las novedades de esta polémica, dado que es donde se encuentra la Infanta Cristina. Como consecuencia, todos los reporteras se muestran muy abrigados con abrigos, la bufanda hasta los ojos y gorros. “Hija, ¿te has tomado un caldito?”, bromeaba Joaquín Prat, señalando al frío que estaba pasado su compañera. “Uno no, varios. Si te digo todas las capas que llevo no dais crédito. Tres grados y bajando”, aseguraba ella. “Más mérito tiene tu trabajo”, le reconocía el presentador.

Justo en ese momento, una espontánea se colaba en el plano de la reportera para gritar dirigiéndose a la cámara de ‘El Programa de Ana Rosa’. “¡Marionetas!”, se le escuchaba decir. Este momento descolocó por completo a la comunicadora, quien se encontraba haciendo su entradilla. Ante esto, Requejo cerró los ojos en señal de estar harta de este tipo de situaciones. Consciente de lo que acababa de pasar, el presentador sacó la cara por su compañera. “Venga, un abrazo”, reaccionaba el conductor del espacio desde el plató para dar por zanjada la conexión.