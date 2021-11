Joaquín Prat habla claro sobre el estado de salud de Ana Rosa Quintana: "El médico le ha dicho..."

Hace tan solo unas semanas, la periodista Ana Rosa Quintana anunciaba que padecía cáncer y que abandonaba temporalmente la televisión. Al inicio de su programa en Telecinco, la comunicadora señaló que esto es lo más duro que le ha pasado en la vida, pero confiaba firmemente en que se va a curar.

"Hoy por primera vez voy a hablar de mí. La semana pasada fue muy intensa y rara. Me fui dos veces antes de terminar el programa y el viernes falté. Normalmente, excepto en vacaciones, nunca he faltado a mi cita con la audiencia. Ni siquiera durante el covid", fueron las primeras palabras que pronunció la periodista antes de hacer el anuncio.





"Hoy, me quiero despedir por una temporada. Espero que no sea muy larga. Me han detectado un carcirnoma en una mama. Afortunadamente está localizado. No hay metástasis, pero requiere de un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató y de mis compañeros, que también son mi familia. Estoy tranquila, confío en mis médicos. Soy una afortunada por tener tanto amor a mi alrededor. Espero que todo tenga un final feliz y afortunadamente la investigación y la medicina han avanzado muchísimo en el cáncer de mama", dijo la presentadora de 'El Programa de Ana Rosa'. Desde entonces, Ana Rosa ha estado apartada de los medios de comunicación y poco se ha sabido de su estado de salud, hasta ahora.

Joaquín Prat se pronuncia sobre el estado de salud de Ana Rosa Quintana

El periodista, antes de despedirse en 'El Programa de Ana Rosa', quiso trasladar al público cuál era el estado de salud de la periodista tras su adiós temporal a la televisión a causa del cáncer. Antes de concluir el espacio del viernes, el periodista aseguró que el jueves había comido con ella. Un encuentro al que también acudieron Patricia Pardo y Ana Terradillos.

"Ayer tuvimos el privilegio de comer con Ana", contaba Joaquín Prat. "La vimos estupenda, la misma de siempre. Eso sí, un poquito más delgada. El médico le ha dicho oye, hay cosas que tiene que sacar directamente de la dieta porque no le viene bien en estos momentos", señaló el periodista de Telecinco.





En este sentido, Joaquín Prat trasladó la satisfacción de conocer con certeza el estado de salud de su compañera de trabajo. "Nos quitamos un peso de encima respecto a la incertidumbre porque no tienes noticias en el día a día...", admitía Prat.

No obstante, también quiso trasladar la vuelta a la televisión de Ana Rosa, que todos sus seguidores están esperando: "Vuelve pronto", advertía Prat.