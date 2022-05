Joaquín Prat desvela la fecha en la que Ana Rosa volverá a presentar tras su baja por cáncer: "Es la idea"

Como cada mañana, Ana Terradillos y Patricia Pardo se ponen al frente de ‘El Programa de Ana Rosa’ en sustitución de Ana Rosa Quintana, quien se retiró temporalmente tras ser diagnosticada con cáncer de mama. Esta es solo una solución temporal, ya que la reina de las mañanas volverá y recuperará las riendas en cuanto se recupere. Así lo ha anunciado Joaquín Prat antes de despedir el espacio de Telecinco desde el 'Club Social', sección dedicada a la crónica social que presenta.

"Hoy, me quiero despedir por una temporada. Espero que no sea muy larga. Me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado. No hay metástasis, pero requiere de un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató y de mis compañeros, que también son mi familia. Estoy tranquila, confío en mis médicos. Soy una afortunada por tener tanto amor a mi alrededor. Espero que todo tenga un final feliz y afortunadamente la investigación y la medicina han avanzado muchísimo en el cáncer de mama", decía Quintana el pasado mes de noviembre para despedirse.

Después de hacer frente a la enfermedad con una actitud muy positiva, se encuentra retomando su rutina poco a poco. Hace unas semanas, se publicó que Quintana se había sometido ya a la cirugía, siendo esta la recta final de su tratamiento contra el cáncer. Desde entonces, la periodista se encuentra totalmente alejada de los medios de comunicación y solo se pronuncia de vez en cuando en sus redes sociales. Desde su operación, una de sus primeras intervenciones en televisión fue en 'Planeta Calleja', ya que Joaquín Prat, quien fue el invitado, la llamó por teléfono cuando estaba con Jesús Calleja.









"Va a volver muy pronto"



"Estoy fenomenal", decía Quintana. "Vete a currar ya que tienes más cuento que Calleja", le decía el presentador de Cuatro como guiño a su apellido. "¡Ganas me dan todos los días! Es un tramito que pasar", reaccionaba ella. Así lo corroboraba la propia Quintana en su primera aparición pública desde que le diagnosticaron su enfermedad, en la Feria de San Isidro en la plaza de Las Ventas: "Estoy estupendamente, ya empezando la vida otra vez", reconocía Quintana. "Ya esto creo que lo hemos superado, ya veremos", decía la comunicadora sobre la última fase de su tratamiento. Asimismo, asegura que está "contando los días para irse de vacaciones" y que su vuelta a 'El programa de Ana Rosa' será "enseguida".

Ante las dudas de los espectadores, Prat quiso pronunciarse al respecto y ha hablado de la fecha en la que su compañera volverá a coger las riendas de 'El Programa de Ana Rosa'. "Ustedes muchas veces nos preguntan '¿Cómo está Ana Rosa?' '¿Qué sabéis de Ana Rosa?' '¿Cuándo vuelve?'. Va a volver muy pronto. Podemos decir que en septiembre ya está aquí, esperemos. Esa al menos es la idea que tenemos todos en la cabeza", confirmaba el también presentador de 'Cuatro al día'.

"Estuvimos desde las dos de la tarde a las diez de la noche y lo pasamos fenomenal. Seguro que está aquí en septiembre. Cada día está más animada", confesaba Cristina Tárraga, que se encontraba en plató como colaboradora, dejando claro que su amiga se encuentra mucho mejor.