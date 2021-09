Joaquín Prat corta 'Cuatro al Día' y habla de lo que se ha hecho en La Palma: "Hay compañeros..."

Hace un par de semanas, comenzó la erupción volcánica en Cumbre Vieja de La Palma, en la zona de Las Manchas, después de más de una semana en la que se habían acumulado miles de seísmos en la zona. Esta noticia ha acaparado todos los medios de comunicación, ya que, según declaraba el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, la erupción es "histórica", por lo que ha pedido "calma y precaución".

Es por esto por lo que, cada día, los programas de televisión dedican gran parte de su contenido a ello. Incluso muchos espacios enviaron a sus principales rostros a la isla para disponer de sus testimonios en primera persona. Esto es lo que ha sucedido con Pedro Piqueras y Susanna Griso, entre otros.

Este lunes, la actualidad sobre el volcán volvió a llegar a 'Cuatro al día' y Joaquín Prat aprovechó para contestar a todos aquellos que han criticado al programa de Cuatro y les han acusado de utilizar la catástrofe sucedida en La Palma para buscar sensacionalismo y mejorar sus datos de audiencia.

Por este motivo, antes de dar paso a un reportaje acaparado por los testimonios de los vecinos afectados por el volcán, quienes han perdido su casa o han sido desalojados, el conductor del espacio quiso dejar las cosas claras y salir en defensa del programa que presenta desde hace dos años.









"Nosotros no vamos buscando el sensacionalismo"



"Desde el principio hemos querido estar con la gente", comenzaba diciendo el presentador. "Se lo digo humildemente, hay compañeros que han optado por no entrevistar a más vecinos o por no molestar en estos momentos en los que algunos prefieren reflexionar, pero hay otros que prefieren dar rienda suelta a su desgarro y a su dolor, a sus emociones… a través de un micrófono", declaraba, dejando claro que 'Cuatro al día' se había decantado por no entrevistar a los vecinos afectados, pero que ambas opciones "son perfectamente compatibles".

"Nosotros no vamos buscando el sensacionalismo, no vamos buscando el dolor o la pena de la gente, simplemente les damos la oportunidad que nos cuenten cómo están viviendo estos momentos y es exactamente lo que hemos vuelto a hacer hoy", zanjaba el comunicador, aparentemente ofendido por la multitud de críticas que han recibido estas pasadas semanas.

De esta manera, el programa presentado por Prat ha seguido el ejemplo de Radio Televisión Canaria. El ente autonómico informó, a través de sus redes sociales, que no iban a compartir más imágenes de los ciudadanos que habían sido evacuados. "Siempre vamos a respetar la integridad y los sentimientos de las personas afectadas", señalaban.

"Nosotros, por cierto, nos lo pedían los vecinos y, faltaría más, siempre vamos a respetar la integridad y los sentimientos de esas personas. Imagínense ustedes que lo han perdido todo. Perder su casa, y algunos de ellos su medio de trabajo", aseguraba el mencionado medio.