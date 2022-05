Joaquín Prat confiesa cuál fue su reacción cuando fue fichado por Ana Rosa para 'Cuatro al día': "No tiraba"

La noche del miércoles, Jesús Calleja volvió a formar parte de la parrilla de Cuatro al ponerse al frente de ‘Planeta Calleja’. Esta vez, el presentador contó con Joaquín Prat como invitado para cerrar la décima temporada. Los compañeros de cadena se trasladaron hasta las Islas Azores, donde recorrieron la zona en bici, además de sumergirse para conocer el fondo marino. Asimismo, como es habitual, entre las aventuras, compartieron tanto emotivos y divertidos momentos al compartir vivencias de su vida personal.

Prat no dudó de hablar de su experiencia profesional, haciendo hincapié en sus inicios como presentador de ‘Cuatro al día’. No obstante, su respuesta no es la que Calleja esperaba y es que al periodista no le gustó demasiado que le ficharan para ponerse al frente del espacio del que estaba al frente Carme Chaparro hasta que le ficharon a él a finales del 2019.

Cabe recordar que 'Cuatro al día' se estrenó en febrero de 2019 en la parrilla de Cuatro y de la mano de Chaparro. Sin embargo, en verano de ese mismo año, se anunció la cancelación del programa como consecuencias de sus discretas audiencias. A pesar de ello, continuó en emisión con total normalidad. En el mes de octubre, la cadena reculó y anunció que el programa seguiría adelante, pero con algunas modificaciones.

Entonces, se afirmó que Chaparro se despediría de la audiencia para emprender nuevos retos profesionales. Sin embargo, coincidió con una remodelación de la parrilla en la franja de tarde para mejorar en audiencias y superar los datos tan bajos que habían acumulado con Chaparro al frente. Un mes después, Joaquín Prat tomó el relevo y se convirtió en el rostro del formato con el objetivo de volver a llamar la atención de la audiencia.

A pesar de los cambios, a la cadena le costó subir y acaparar la atención de los espectadores. De hecho, Prat debutó con un escaso 2% de share en su nueva temporada. El programa estuvo a punto de volver a anunciar su cancelación, pero, con el paso de los meses, cogió carrerilla y logró aumentar su cuota de pantalla, alcanzando una media de 800.00 espectadores y 6% de share.









"Les dije: ¿Por qué me hacéis esto?'"

Es por esto por lo que, teniendo en cuenta sus inicios, en un principio a Prat no le entusiasmó demasiado la oferta. “Cuando a mí me dicen que voy a presentar Cuatro al día, le digo a la gente de la cadena, a Xelo [Montesinos], la CEO de Unicorn Content, y a Ana Rosa: ‘¿Por qué me hacéis esta putada?’. Porque, claro, era un programa que no tiraba”, reconocía el presentador a Calleja, dejándole muy sorprendido.

A pesar de ello, tres años después, la situación ha cambiado por completo. Ahora, ‘Cuatro al día’ es uno de los formato troncales de la cadena, posicionándose cada día por encima de la media del canal respecto a las audiencias. Por este motivo, el presentador comenzó a estar más contento con la oportunidad y, con los años, ha comenzado a considerar ese plató su casa.

“’Cuatro al día’ es el mejor regalo profesional que me ha hecho la vida”, confiesa el conductor del espacio a día de hoy tras hacer referencia al buen rendimiento del formato. Asimismo, también ha dedicado unas palabras a sus compañeros y asegura que tiene un equipo formado por “gente muy joven, con mucha garra y muchas ganas de hacer un periodismo serio y honesto”. Según dice, él solo pone su “granito de arena” dentro de un espacio que cumple con aquello a lo que siempre aspiró: hacer “un programa fresco, que esté cerca de la gente. Cerca. Que lo haga la gente”.

A raíz de esto, Calleja aprovechó para preguntar si disfruta más de su paso por ‘Cuatro al día’ o por ‘El programa de Ana Rosa’, donde se encarga de conducir el ‘Club Social’, sección dedicada a la prensa rosa. “Esa pregunta es una cabronada, pero espero contestarte diciéndote que, para mí, ‘Cuatro al día’ es el mejor regalo que he recibido en mi vida profesional. Yo lo siento mi programa, y ‘El programa de Ana Rosa’, como su nombre bien indica, es el programa de Ana Rosa”, respondía Prat.