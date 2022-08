Joaquín Padilla se indigna con un concursante por lo que dice en La ruleta de la suerte: "Es cultura general"

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos.Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben cómo interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Esta vez, ha sido Joaquín Padilla quien ha protagonizado un llamativo momento junto una concursante. Tras resolver uno de los paneles, en el que Virginia se hizo con la victoria, llegó el momento de la canción. El cantante del concurso de Antena 3 cogía las riendas como es habitual y tocaba una de las canciones elegidas para el día: 'Guateque'. De pronto, el plató se convertía en una fiesta, tanto los espectadores como el público bailaban, siendo Guille el único que no parecía saberse la letra.









"Pues es cultura general"

"¿Cómo no la va a conocer? ¿No?", exclamaba el cantante muy sorprendido. "Ya te digo yo que no", opinaba Jorge Fernández. "Que sí, hombre ¿Cómo no la va a conocer?", insistía Padilla sin dar crédito. "Mira, Guille. Joaquín te quería hacer una pregunta", daba la palabra el conductor del espacio a su compañero.

"¿Tú conocías la canción?", preguntaba el músico, dirigiéndose directamente a Guille. "No. No tengo ni idea", reconocía él. "¿No te sonaba ni el estribillo?", seguía preguntando el cantante sin querer creérselo. "Lo siento, pero no. No tengo ni idea", aseguraba el concursante. "Joaquín, que no. Es que no le suena ni a Guille ni a ninguno con 24 años. Que no", aclaraba el presentador ante la indignación de su compañero.

"Pues es cultura general", soltaba Padilla, haciendo referencia a que debía conocer la canción. "Que no, que tenemos que cambiar un poquito...", señalaba Fernández. "Como dice Chema, esta gente no ha tenido pueblo", opinaba el artista, mientras que el resto de concursantes reconocían haberla escuchado en las fiestas de su pueblo.

"Que no. Que las fiestas de los chavales de 24 años, con 16 cuando salían, ya no es esto. Ahora se pone reguetón directamente. No hay esto, lo han perdido", se lamentaba el comunicador. "¿Qué te ha parecido esta canción, Guille?", preguntaba al participante. "Divertida, sí", contestaba. "Divertida, claro", asentía el presentador. "No sabe qué decir", reaccionaba Padilla entre risas.