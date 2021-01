Joaquín Manso revela las consecuencias que ha tenido enfrentarse a Irene Montero en TVE: "No es una broma"

El periodista y director adjunto del periódico El Mundo, Joaquín Manso, ha revelado esta semana las consecuencias personales que ha sufrido tras su enganchón el pasado jueves en TVE con la ministra de Igualdad, Irene Montero. Una discusión que tuvo lugar durante la entrevista en el programa de las mañanas de Mónica López, 'La Hora de la 1', en la que una pregunta a la ministra sobre el caso Dina hizo que saltasen chispas con el colaborador.

“Solo he anotado un hecho cierto y es el señor Esteban Urreiztieta, junto a Inda, aparece en los papeles de Villarejo como uno de los periodistas que, presuntamente, habrían colaborado con las Cloacas del Estado para difundir las noticias falsas”, respondía alterada Montero durante la entrevista cuando le cuestionaban por el papel de Iglesias en la investigación. “Es que eso no es cierto, no hay ningún documento... El diaro 'El Mundo' respalda al señor Urreiztieta en el ejercicio de su trabajo...” contestaba tajante Manso a Montero

Por último, y una vez se hubo retirado la entrevistada de la imagen y la charla se dio por concluida, Manso quiso quejarse de los ataques del partido: “Hay una vocación del partido Podemos por desacreditar a los periodistas y periódicos que elaboran informaciones críticas”.

Las consecuencias del enfrentamiento entre Manso y Montero

Ahora, y una vez todos los digitales se han hecho eco del tenso momento vivido entre ministra y periodista, el propio Joaquín Manso ha acudido a las redes sociales para explicar las consecuencias personales que le ha acarreado el rifirrafe en TVE. Concretamente, el director adjunto de El Mundo y colaborador habitual de Ferreras en La Sexta explicaba que llevaba un día entero recibiendo el acoso de 'La última hora', el diario respaldado por Podemos y fundado por la propia Dina Bousselham.

“Constituye un peligro real para la democracia que un partido con responsabilidades de Gobierno amedrente y difame a periodistas críticos desde un medio al que patrocina de manera notoria, y que es por tanto un órgano de propaganda a su servicio. Un peligro real, no virtual”, relataba el periodista en su perfil personal de Twitter.

“El poder coactivo de los señalamientos desde La Última Hora no es el de la crítica que legítimamente puede hacer un medio a otro: aquí la coerción es ilegítima y tiene elementos para ser verdaderamente efectiva. Porque se ejerce desde una conexión directa con el Gobierno”, comentaba en redes sociales.

La advertencia de Manso sobre el medio de Dina

Todo ello a partir de un artículo del medio 'La última hora' en el que se asegura que Manso ha borrado miles de tuits a raíz de su polémica con la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Joaquín Manso, director adjunto de ‘El Mundo’, borra miles de tuits https://t.co/WfldsfLFaY — La Última Hora Noticias! (@LaUltima_Hora) January 28, 2021

Además de alertar de la presión del medio afín a Podemos, el periodista lanzaba una advertencia sobre la relación entre medios de comunicación y el Gobierno: “Desde el Gobierno se tiene acceso a nuestra intimidad, a nuestros datos”. Y Podemos tiene toda la capacidad ejecutiva desde el Ministerio de Trabajo, el de Consumo o el de Igualdad, todos ellos con responsabilidades que afectan a las compañías editoras. Esto no es una broma”, alertaba.

“La información libre es la sustancia de la democracia. Y esta situación condiciona esa libertad y, por tanto, deteriora la democracia y el interés ciudadano. Es asombroso que se consienta”.