La pregunta de un colaborador de TVE que ha indignado a Irene Montero: "Respeto su línea editorial pero..."

Este miércoles, Irene Montero, ministra de Igualdad, ha acudido a 'La Hora de La 1' para analizar junto a Mónica López toda la actualidad informativa, haciendo hincapié en la gestión del coronavirus, el caso Dina, las elecciones catalanas o la retirada de Salvador Illa.

Después de entrevistar a la de Podemos, la conductora del espacio ha dado paso a las preguntas de los colaboradores. Para finalizar con la ronda, ha llegado el turno de Joaquín Manso, director adjunto de 'El Mundo', quien ha preguntado a Montero sobre el polémico caso Dina.

"¿Qué le parece a la ministra de Igualdad que un ciudadano varón acceda desde una posición de poder a la intimidad más reservada de una subordinada, después le oculte estas circunstancias durante varios meses, y por último argumente que si lo hizo fue para protegerla porque quizás ella no podría soportar la presión?", ha dicho el colaborador.

"Yo respeto mucho la línea editorial de su periódico, pero está quedando claro que no existe caso Dina", ha comenzado diciendo Montero, mostrándose algo molesta. "Como ha dicho la Audiencia Nacional y como decía antes, Pablo Iglesias es una víctima de las Cloacas del Estado... Una red que tenía una importante pata mediática", ha agregado.

@IreneMontero a @JqManso sobre el Caso Dina: "Respeto mucho la opinión de su periódico señor Manso, pero lo que está quedando claro es que no existe caso Dina. Lo ha dicho la Audiencia Nacional. Pablo Iglesias es una víctima"#LaHoraMonterohttps://t.co/KGStOImR5cpic.twitter.com/GtN9FDzZXw — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) January 28, 2021

"Inda y Urreiztieta aparecen en con claridad en los papeles de Villarejo como periodistas que supuestamente habrían ayudado a la difusión de esos bulos y noticias falsas intentando atacar a Pablo Iglesias y otros líderes políticos con la intención de subvertir la democracia", ha apuntado la ministra, haciendo alusión al subdirector del mencionado periódico.

"Más allá del daño que se puede hacer a determinados líderes y formaciones políticas como la mía, lo grave es el daño que se hace a la democracia. La sensación que le trasladamos a la ciudadanía es que puede haber determinados poderes profundos del Estado que traten de convencerles de que no voten a una determinada opción política. No se puede permitir", ha reprochado al política.

La discusión entre Montero y el colaborador

Ante su respuesta, Manso ha salido en su defensa: "El Mundo está tremendamente orgulloso del trabajo de su subdirector y de su compromiso por la verdad en todos los casos". "Solo he anotado un hecho cierto y es el señor Esteban Urreiztieta, junto a Inda, aparece en los papeles de Villarejo como uno de los periodistas que, presuntamente, habrían colaborado con las Cloacas del Estado para difundir las noticias falsas", ha aclarado la política.

"Es que eso no es cierto, no hay ningún documento... El diaro 'El Mundo' respalda al señor Urreiztieta en el ejercicio de su trabajo...", ha intentado defenderse el periodista, lo que ha desencadenado en una discusión en la que no se ha llegado a ninguna conclusión, ya que ambos han empezado a hablar a la vez, convirtiendo así el debate en algo incomprensible.

Sin querer dar más bola al asunto, la conductora de TVE ha dado por finalizada la entrevista y ha despedido a Montero. "Hay una vocación del partido Podemos por desacreditar a los periodistas y periódicos que elaboran informaciones críticas", ha concluido Manso cuando ya se había finalizado la conexión en directo con Monero.