Jesús Castro corrobora las acusaciones de Jorge Javier y carga contra 'Masterchef': "Mi experiencia fue nula"

Hace unos días, Jorge Javier Vázquez cargó contra 'Masterchef' a raíz de su fichaje de Victoria Abril para la edición Celebrity. El presentador de Telecinco salió en defensa de los realities de la cadena y criticó al talent culinario por el polémico fichaje para 'Masterchef Celebrity 6', dado que Abril se declaró abiertamente como negacionista y hizo referencia a la "plandemia" en los Premios Feroz. El comunicador, igual que muchos espectadores que se pronunciaron, creen que no se debe dar voz a este tipo de personajes.

Fue entonces cuando el conductor del espacio de Telecinco decidió dar pie a una guerra entre ambas cadenas. Jorge Javier aseguró que tiene "el teléfono repleto de mensajes de personajes populares que han aparecido en este programa de cocina". "Me están diciendo que, si ellos hablasen, se armaba la de Dios", revelaba.

"Además, me pongo a bichear mis mensajes privados y personajes anónimos que han llegado a la final de ese concurso me decían: '100% real lo que dijiste. Las cosas que nos hacen, cómo nos tratan. Desde el principio ya se sabe quién va a ganar, cuántas semanas vas a estar, a quien ayudan con los platos'", confesaba el presentador.

Como consecuencia, uno de los concursantes del concurso se ha manifestado para corroborar las palabras del presentador de Telecinco. Jesús Castro entró en las cocinas de 'MasterChef Celebrity 5' con el pie izquierdo, ya que en tan solo la primera prueba protagonizó un tenso enfrentamiento con Jordi Cruz, el miembro del jurado más estricto. Y, desde su salida, siempre ha mostrado muy crítico con el formato.









"Mi experiencia fue nula. No me adapté al tipo de programa y a la teclas que tocaban para ellos tener contenido", ha asegurado el actor en su cuenta oficial de Instagram, dejando claro, una vez más, que no volvería a participar en el formato, ya que no lo recuerda como una buena experiencia.

"No volvería a repetir"

Estas palabras las respitió poco después de ser expulsado del concurso. Tres entregas después, dada su actitud a la defensiva y su menor evolución, a comparación del resto de aspirantes, convirtió en el tercer expulsado del talent culinario. Tiempo después de su despedida, Castro respondió a sus seguidores a una serie de preguntas a través de su cuenta de Instagram, donde dejó claro que no estaba muy contento con su participación en el talent.

Los espectadores primero quisieron averiguar cómo experimentó el andaluz ese polémico choque con Jordi Cruz. "¿Cómo fue enfrentarte a Jordi en las cocinas?", le preguntaron. "Yo no me he enfrentado con nadie, me limite a responder lo que me preguntaba", se ha defenido. No obstante, los usuarios han querido saber más: "¿Qué pensaste cuando Jordi te dijo 'y discutir conmigo'?". "¿Que su dealer molaba?", contestó el andaluz con tono irónico.

Además, el intérprete reconoció que "sinceramente, no volvería a repetir su experiencia en 'MasterChef Celebrity". Todavía se desconoce su disgusto ante al formato, pero parece que él lo tiene muy claro, ya que afirmó, entre risas, que de su trayectoria en el programa se lleva "cuchillos y delantales". Asimismo, opinó que este es un formato en el que importan tanto la cocina como el espectáculo: "Recuerda que es un programa y la audiencia manda", apuntó.