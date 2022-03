Jaime confiesa a Roberto Leal su momento más difícil en 'Pasapalabra', en el que se vio fuera del concurso

Roberto Leal capitanea cada tarde, en Antena 3, 'Pasapalabra', el programa en el que los ya conocidos, Orestes y Jaime, luchan por llevarse el bote. El primero de ellos acumula más de 100 programas a sus espaldas en esta nueva etapa de 'Pasapalabra', mientras que Jaime le sigue muy de cerca, pisándole los talones.

Cada tarde, ambos regalan todo un espectáculo a los espectadores, derrochando sabiduría, a la par que compañerismo. En las decenas de programas que llevan juntos, se han repartido las victorias, las derrotas e incluso los empates y, en cualquier momento, uno podría dar la sorpresa, logrando acertar las 25 palabras y llevándose el bote del concurso.

Todas las tardes, 'Pasapalabra' comienza con la silla azul. Una prueba en la que el concursante que ha perdido el programa anterior se juega la permanencia contra un nuevo aspirante, a jugar por el rosco. Teniendo en cuenta la veteranía de Orestes y Jaime, la prueba conlleva cierta tensión, pero los concursantes, que llevan decenas de programas compitiendo, suelen lograr derrotar a su rival (en la silla azul) en pocas palabras para seguir siendo concursantes de pleno derecho. Sin embargo, hay ocasiones en las que se viven momentos de mucha tensión en esta primera prueba 'clasificatoria' y Jaime ha protagonizado el último de ellos.

El momento en el que Jaime casi abandona 'Pasapalabra'

El concursante ha hecho frente a su momento más difícil en 'Pasapalabra'. En su programa número 95 ha tenido que enfrentarse a la silla azul, después de perder el duelo anterior contra Orestes. Sin embargo, Jaime se ha encontrado con un rival que se lo ha hecho pasar realmente mal. Manuel, un profesor jubilado, ha dado lo mejor de sí mismo y ha estado a punto de desbancar a Jaime, aunque finalmente no lo ha conseguido.





Minutos después, con Jaime ya sentado junto a sus compañeros en el equipo azul, este ha valorado, junto a Roberto Leal, el complicado momento que ha vivido al inicio de la tarde. "Caminando por la cornisa", así ha asegurado Jaime que se ha sentido. "Me he visto con muchas dudas, creía que me iba. Con la adrenalina que he soltado hoy no voy a poder dormir en dos días. Yo creía que en 'separación' me largaba. Con lo fácil que era", ha reconocido, aún con la adrenalina en el cuerpo y ante la atenta mirada de los presentes en el plató, que han sufrido con él.

El propio Jaime ha reconocido que se ha tratado de "la silla más difícil" a la que se ha enfrentado, "con diferencia", pues que, desde el inicio, "iba arrastrando ese fallo". "Para mí, es milagroso estar aquí otra vez, así que hay que aprovecharlo", ha reconocido. Roberto Leal ha intentado tranquilizar al concursante, recordándole que finalmente continua en el programa, luchando por el bote contra Orestes.