Jaime alucina por la confusión de Orestes en plena prueba de 'Pasapalabra': "Se me cae un mito"

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media, logrando dejar en la sombra a 'Sálvame'. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras cada noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Jaime. Orestes se ha convertido en el concursante estrella del momento, dado que es el que más tiempo lleva enfrentándose al Rosco tras la victoria de Sofía. Sin embargo, gran parte de la audiencia asegura que Jaime es el rival que más difícil se lo está poniendo a Orestes.

Esto se debe a que ambos cuentan con una pasada experiencia en el concurso. Jaime es un viejo conocido del concurso, de su etapa en Telecinco, y se convirtió en uno de los recordados por su gran participación, ya que jugó durante 40 programas y estuvo a punto de llevarse el bote en más de una ocasión. Mientras que Orestes ya participó durante 119 programas y sorprendió a todos los espectadores con su agilidad para resolver el Rosco. Por este motivo, los empates se han convertido en algo habitual.

Por este motivo, los concursantes se esfuerzan mucho en las pruebas previas para intentar sumar en el marcador el mayor número de segundos para enfrentarse al Rosco y obtener cierta ventaja para acercarse a la victoria. Una de las pruebas más conocidas es 'La Pista musical', prueba en la que Orestes suele destacar por sus amplios conocimientos musicales.









"Se me cae un mito si no la sacas"



"Año de la canción 1978. Muy bonita. Es como un himno esta canción", comenzaba diciendo Roberto Leal como pista. Las primeras notas de la canción no ayudaron a los participantes, ya que ninguno de los dos daba con la respuesta correcta ni con la artista que interpreta el tema. "Es que no termina de decir nada", se lamentaba Jaime. "No ha dicho nada, de hecho", corroboraba el presentador.

"Vamos a la siguiente pista. Vamos a decir un verso de la canción por cuatro segundos, parte de la letra, y yo voy a interpretarlo", adelantaba Leal para darles la siguiente pista. "Ya no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo", interpretaba el conductor del espacio de Antena 3. Después de varios intentos, los concursantes seguían sin caer en la respuesta. "Yo tampoco", reconocía Jaime tras el fallo de su rival.

"Por tres segundos. Esto os va a ayudar mucho", señalaba el comunicador para dar paso a los primeros segundos de la letra del tema. "Es Rocío Jurado, pero no es ni 'Como una ola' ni 'Como yo te amo'. La tengo en la punta de la lengua", decía Orestes, visiblemente desesperado al no dar con la canción. "Se me cae un mito si no la sacas, Orestes", le replicaba Jaime, dejando caer que él sí se la sabía. Aprovechando el rebote por la confusión del participante, Jaime dio con la respuesta correcta y acertó al cantar parte de la canción de Rocío Jurado.