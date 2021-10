Iván Redondo pide eliminar lo que dijo sobre su futuro laboral y Jordi Évole se niega: "No voy a cortar nada"

Este domingo, llegó una de las entrevistas más esperadas a 'Lo de Évole'.Jordi Évole recibió a Iván Redondo y no dudó en preguntarle por lo que sucedió en la política cuando seguía formando parte del Gobierno, por su salida y por cómo se plantea su futuro profesional tras abandonar el gabinete de Pedro Sánchez.

Ante esta última cuestión, Redondo aseguró que tenía previsto volver a los medios de comunicación "a jugar en el mismo equipo contigo", decía, refiriéndose al presentador. "¿A La Sexta se viene?", reaccionó Évole muy sorprendido, dado que relacionó su respuesta con que pasaría a formar parte del equipo de su cadena. "No, analista, lo lunes, en La Vanguardia", le corrigió entonces Redondo.

Al conocer el nuevo puesto de Redondo, Évole no pudo evitar bromear al respecto y con lo que le pagarían por cada artículo, ya que cree que le pagarán más. "Parecido a usted", le replicó Redondo. "Yo si quiere se lo digo aquí y ahora, si usted me lo dice, yo la diría, pero usted no se atreve a decir su cifra", le retó el conductor del espacio. "Sé que te quiere fichar mucha gente, no me hagas hablar, esto seguro que lo quieres cortar", le siguió el juego el entrevistado.

Una vez terminado este momento, Redondo reculó y pidió al equipo de 'Lo de Évole' que borrara su comentario sobre laSexta. "Lo de La Sexta... en fin. Córtalo, ¿eh?", le pidió el exjefe de gabinete de Sánchez, entre risas. "¿Está al caer?", quiso saber Évole. "¿Va a estar en La Sexta?", insistió al no obtener respuesta. "Córtalo", le volvió a pedir Redondo. "No voy a cortar nada de esto, Iván Redondo", le aseguró el periodista. "Bueno, nos veremos los lunes en La Vanguardia", zanjó entonces el entrevistado, para dar por finalizado el tema.









"¿Pero se lo dijo usted?"

Por otro lado, el presentador quiso saber cómo es la relación actual entre Sánchez y Redondo tras su partida. "Antes hablábamos entre 8 y 12 veces, o menos. Ahora estamos en contacto. No me corresponde decir cuánto. Igual que con otros ministros. Pero es un contacto personal", explicó el invitado.

"¿Cuándo hace que no habla con él?", preguntó Évole. "Estamos en contacto", confirmó el entrevistado. "¿Sabe que da esta entrevista?", insistió el periodista. "Sí lo sabe", corroboró. "¿Quién se lo ha dicho? Porque solo lo saben en la cadena", apuntó el presentador, dejando caer que solo podría saberlo por el propio Redondo. "Lo conoce porque estamos en contacto", se mantuvo firme el invitado. "¿Y le dijo: 'Voy a dar una entrevista a Évole'?", repitió el presentador. "Estamos en contacto", volvió a responder. "Joder, Iván. ¿Pero se lo dijo usted?", se desesperó Évole. "Estamos en contacto", continuaba diciendo.