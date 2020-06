Isabel Rábago, periodista de programas como 'Supervivientes', reniega de su pasado en el Partido Popular

En mayo de 2018 el Partido Popular de la Comunidad de Madrid sorprendía con el fichaje de Isabel Rábago para su equipo de comunicación. La periodista, habitual colaboradora de los programas de Mediaset ocupaba el cargo de Secretaria de Medios y Telegenia ayudando en cuestiones de telegenia a concejales y cargos medios, y todo ello sin cobrar por esta labor.

Este fichaje despertó la polémica y generó muchos titulares del tipo "De 'Sálvame' al Partido Popular' que no fueron plato de buen gusto para Rábago que es licenciada en Ciencias de la Información Universidad Pontificia de Salamanca y estudiante de Derecho por la UNED. Sin embargo, todo el mundo la asociaba a los programas de "entretenimiento" como 'Sálvame' o 'Supervivientes'.

Tras más un año dentro de la formación política, Rábago abandonaba el Partido Popular en octubre de 2019, algo que ella misma anunciaba en Twitter: "No tengo enfrentamientos con nadie. Hice lo que me pidieron, cuando me lo pidieron, cumplí con creces y se acabó. No aspiro a ser política, jamás pedí ni soñé con cargo alguno. Tengo mi vida, mi trabajo, soy libre y seguiré como siempre he hecho diciendo, lo que pienso". En los siguientes días se mostró muy crítica con algunas de las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso y afirmó que debían aclarar quien era la persona que le asesoraba en esas declaraciones.

Después de más 8 meses fuera de los ámbitos de la política, la colaboradora de 'Viva la vida' ha hecho balance de esa etapa de su vida, una etapa de la que reniega y de la que no guarda buen recuerdo.

Isabel Rábago muy crítica con su etapa en el Partido Popular

La colaboradora de Mediaset ha pasado por las escaleras de las emociones, una prueba de 'Supervivientes' que ahora se ha trasladado ha 'Viva la vida' donde quienes cruzan sus escalones se abren contando sus sentimientos de culpa, decepción, mentira, amor y miedo.

La periodista ha confesado su bonita historia de amor con Carlos, su marido y a quien conoció con 18 años en la universidad, y también sobre sus miedos durante estos últimos meses donde no lo ha pasado nada bien pensando en un posible contagio. Pero lo que más llamó la atención fue cuando confesó su experiencia en el mundo de la política, englobando en esta confesión los sentimientos de culpa, decepción y mentira.

"Estuve cerca de un año. Fue un año muy intenso y fue un año donde yo no lo pasé bien. No se pasaba bien fuera ni tampoco dentro. Fuera supuso un boom mediático y hubo muchas críticas", comenzaba contando de todo lo vivido en el Partido Popular y explicando cómo se gestó todo: "Con el momento de la dimisión de Cristina Cifuentes, se crea un nuevo comité ejecutivo e Isabel Díaz Ayuso me llama para ser Secretaria de Medios. Yo le dije que no necesitaba ningún cargo porque yo sabía que yo sería el titular en prensa. Nadie se preocupó en saber quién era yo. Ni fuera ni dentro. Dentro no fue nada fácil", decía arrepentida.

"No volvería a dar ese paso. Yo entendía la política como un servicio público. Cuando entras en un partido, ves cosas... pasaban demasiadas cosas cuestionas y no estaba dispuesta a renunciar a muchas cosas. Entre ellas, mi libertad. Yo sabía perfectamente lo que iba a pasar si me metía en ese mundo. No fue nada fácil y hoy por hoy no lo volvería a hacer", terminaba contundentemente renegando de su paso por la política, y tras ser muy dura con todo lo vivido dentro del seno del Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso.

