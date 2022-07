Ion Aramendi revela a qué famoso le costaba abordar en su pasado como reportero: "Muy desagradable"

Ion Aramendi se encuentra enfrentándose a un nuevo proyecto profesional. Tras dos años como principal rostro de TVE al presentar tanto 'El Cazador' como 'The Dancer' o 'Mejor contigo', el comunicador vuelve a dar el salto a Telecinco. No obstante, de esta manera, Aramendi regresa a la que fue su casa durante siete años como reportero de 'Sálvame'. A pesar de ello, actualmente, es presentador de 'Supervivientes' y conduce la gala de los viernes de 'Conexión Honduras'. De esta manera, en tan solo unos meses, se ha convertido en uno de los míticos rostros de la cadena de Mediaset.

El comunicador siempre guardar un gran recuerdo de su primera etapa como reportero de ‘Sálvame’, ya que reconoce que le cambió la vida. "Cuando me presenté, ni siquiera sabía que era para Sálvame. Yo no soy un periodista vocacional, no sé por qué estudié esta carrera, pero cuando me llamaron hice un par de vídeos en plan parodia, movilicé a mi familia y colegas para que me votaran y quedé el tercero, y me cogieron como reportero", recuerda en una entrevista para ‘Diez Minutos’.

"Perdí el miedo a la cámara, aprendí a contar en minuto y medio la historia que quieres narrar, saber reaccionar cuando Jorge te ponía en un aprieto", reconoce Aramendi, señalando la etapa en la que formó parte del equipo de ‘La Fábrica de la Tele’, concretamente entre 2009 y 2016. Es por esto por lo que ha dedicado unas bonitas palabras al formato: "Son superprofesionales. Aprendes de todo, por eso es una gran escuela donde se forman muchos profesionales".









"Me costaba mucho preguntarles por su vida"



A pesar de ello, el comunicador reconoce que también vivió alguna que otra situación desagradable: "Y también te encuentras con situaciones desagradables cuando sales a la calle". Respecto a esto, Aramendi señala lo difícil que es abordar con el micrófono a algunos de los famosos de la prensa risa. De hecho, a algunos se acercaba con temor.

"Siempre que intentaba abordar a Cayetano Martínez de Irujo me generaba mucha tensión, porque en cuanto le lanzaba una pregunta sobre Genoveva [Casanova] o la duquesa de Alba me soltaba una grosería y eso me resultaba muy desagradable", confesaba al respecto. "Me costaba mucho preguntarles por su vida, más si eran infidelidades", reconoce, apuntando así la parte complicada de la que era su profesión como reportero.

Como consecuencia, tras una destacada trayectoria como presentador de ETB y TVE, asegura estar muy feliz por la nueva oportunidad que le ha dado Mediaset: "Estoy encantado con el trabajo que hago en Telecinco, el cariño que estoy recibiendo por parte de mis excompañeros. Espero estar mucho tiempo". De hecho, revela que no soporta a quienes le "miran por encima del hombro cuando les dice" que trabaja en espacios como ‘Supervivientes’. "Cuando lo hacen con superioridad me parece una pose", defiende.

"Siempre defiendo el periodismo del corazón, es muy profesional. Y, en el caso de Sálvame, no sabes el trabajo que hay detrás de las cámaras, en la redacción, en la calle. Llenar de contenido cuatro horas diarias de programa es un trabajo increíble y me da pena que no se valore", asegura el periodista.