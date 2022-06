Ion Aramendi se enfrenta a un difícil momento por la enfermedad de su hijo: "No podía casi ni respirar"

Ion Aramendi está viviendo una semana muy complicada. El pasado domingo, no pudo presentar 'Supervivientes: Conexión Honduras' por su positivo en covid. Por este motivo, Sobera tuvo que sustituir a su compañero y ponerse al frente del programa. "Sabemos que está perfectamente. Le mandamos un abrazo enorme para que se recupere lo antes posible porque le necesitamos", decía el vasco para apoyar a Ion. Sin embargo, no ha acabado todo aquí.

Tal y como informa Lecturas, y según ha contado su mujer en redes sociales, su hijo mayor ha sufrido un shock anafiláctico y ha tenido que ser ingresado de forma urgente. María Amores contaba con pelos y señales todo lo ocurrido. "Estábamos en casa, le di un bocadillo de algo que él come normalmente, nada raro, y bajamos a la piscina. Entonces se empieza a poner como un tomate, los labios hinchados, granos. No podía casi ni respirar", decía la periodista indicando que su hijo tuvo que ser ingresado en el hospital para aclarar cuál había sido el origen de este problema de salud que mantenía en vilo a toda su familia.









El pequeño Ion padece anafilaxia. Es una enfermedad alérgica grave. Entre las causas más comunes son las reacciones a alimentos, picadura de insectos y medicamentos. Por suerte, el hijo de Aramendi se encuentra en perfectas condiciones aunque su madre todavía tiene el susto metido en el cuerpo al ser consciente de que no había ingerido nada raro fuera de su dieta. "Todo por culpa de una reacción alérgica que no sabemos a qué....", insistía.

¿Cómo se encuentra Ion Aramendi tras dar positivo por covid?

Por suerte, parece que está en perfectas condiciones pues el periodista entró en la gala que debía haber presentado por videollamada para saber cómo se encuentra tras dar positivo por la covid-19.

"Qué guapo estás. Yo que pensaba encontrarte hecho polvo, tirado en la cama, con una manta y con una enfermera o enfermero al lado", le decía Sobera con humor. "Ya estoy saliendo, han sido unos días más complicados pero ahora ya estoy perfecto", contaba el presentador, haciendo referencia a que actualmente ya se encuentra bien, pero ha pasado días complicado como consecuencia de la enfermedad.

"Como aún soy positivo y soy susceptible de contagiar, por protocolo de seguridad no puedo ir", aclara el comunicador el motivo por el que sigue de baja a pesar de encontrarse bien. "Yo creo que la gente nos va a confundir, como tenemos la misma edad y somos los dos del País Vasco...", bromeaba el también presentador de 'First Dates' para continuar con el reality.









A través de su cuenta de Twitter, así anunciaba Aramendi que no podría estar al mando de 'Supervivientes: Conexión Honduras': "Esta noche no estaré en Conexión Honduras, me da mucha pena pero me toca estar en el banquillo por dar positivo en covid, aunque afortundamente me encuentro perfectamente. ¡Un abrazo grande a todos!"