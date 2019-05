La inesperada respuesta de Ana Rosa al candidato de VOX que llamó feas a las feministas

El candidato de Vox a las elecciones europeas, Jorge Buxadé, cargó esta semana contra esas "feministas feas que le dicen a las mujeres lo que tienen que hacer" y recalcó que Vox quiere llegar al Parlamento comunitario para evitar, como ocurre con el islamismo, que haya en locales "entradas para hombres y para mujeres".

Las palabras de Jorge Buxadé han levantado una gran polvareda, especialmente en las redes sociales. En "El programa de Ana Rosa" de este jueves, tanto Quintana como otras colaboradoras han querido opinar sobre las declaraciones del candidato de Vox para las europeas.

"No se puede insultar así a la gente", denunciaba Ana Terradillos. "¿Esta gente de verdad pretende entender el feminismo así? ¿Tirar por tierra lo que las mujeres llevamos luchando aquí durante generaciones? Es que es increíble", exclamaba otra de las colaboradoras del programa. "No entienden nada. No saben lo que es el feminismo. Están dando en un punto que a todas nos están ofendiendo, independientemente del signo político", ampliaba

Ana Rosa Quintana no quiso quedarse fuera y dio su punto de vista sobre la polémica de la manera más sincera. "El ser feo o guapo, como insulto, me parece absurdo. Me parece muy pobre. Yo no me siento insultada. Yo le encuentro a él horroroso", dijo.

Las palabras de Ana Rosa sorprendieron a sus tertulianas, que le dieron su apoyo. "Es feísimo, efectivamente", recalcaba una de las tertulianas. "Si tú eres Robert Redford con 30 años, me parecerá igual de mal, pero...", dejaba caer por último Ana Rosa.