La inesperada confesión de Jorge Javier Vázquez sobre su continuidad en Telecinco: "Dejarlo todo"

Este miércoles, 26 de junio, Mila Ximénez falleció tras un año luchando contra el cáncer de pulmón. Por este motivo, Telecinco tomó una decisión de última hora e incorporó 'Sálvame' a la parrilla cuando había sido retirado como consecuencia de la Eurocopa. Los colaboradores del programa organizaron un especial en homenaje a su colaboradora y estuvieron durante toda la previa del partido dedicándole unas bonitas palabras y recordando algunos de sus mejores momentos.

Dado que solo tuvieron una hora y media para rendir homenaje a su compañera, este jueves, volvieron a dedicas el espacio a Ximénez. 'Sálvame' comenzó con Merche al piano cantando 'Si te marchas', una de las canciones preferidas de la colaboradora. Acto seguido, una vez más, los colaboradora compartieron algunas anécdotas que compartieron con Ximénez y le dedicaron unas emotivas palabras, además de un mural en el plató de Telecinco.

Fue entonces cuando Jorge Javier Vázquez tomó la palabra para confesar a todos los presentes lo mucho que le había cambiado la vida y la forma de actuar desde que tuvo la oportunidad de despedirse de su amiga, una semana antes de que perdiese la vida en su casa junto a sus familiares.

"Yo pensé en dejarlo todo. Tengo que decir que estuve a punto de hacerlo. Llevaba meses mal, no tenía ilusión por nada de lo que hacía y en julio tenía pensado desaparecer de televisión por un tiempo largo", reconoció entonces el presentador, dejando muy sorprendidos a sus compañeros al afirmar que se había estado planteando abandonar la televisión tras la final de 'Supervivientes'.

"Me ha dado un empujón tremendo para continuar"

“Mila me ha reconciliado con la vida. Me ha dado ganas de vivir, fíjate que curioso. Tengo unas ganas de vivir como hacía tiempo que no tenía. Todo lo que era oscuridad ahora es luminosidad. No sé lo que pasó en esa despedida pero me ha dado un empujón tremendo para continuar”, declaraba el conductor del espacio de Telecinco, señalando a Ximénez como la persona que le ha dado el empujón que necesitaba para seguir.

A raíz de esto, el presentador respondió a una de sus últimas polémicas, ya que muchos se extrañaron por su ausencia en el tanatorio de su amiga este jueves. El comunicador explicó que ya tuvo la oportunidad de despedirse de ella el martes de la semana pasada y decirla adiós en la intimidad: “Yo llevo haciendo el duelo de Mila desde hace meses“.

Asimismo, Jorge Javier ha dedicado unas últimas palabras a Ximénez en su blog de 'Lecturas': “Quiero darte las gracias, Mila. Gracias por querer despedirte de mí, gracias por dejarme agradecerte que estés en mi vida. Gracias por dejarme decirte ‘te quiero’, gracias por haberme dejado mirarte a los ojos por última vez”.

“Vienen días duros. Tratar en ‘Sálvame’ la noticia de tu partida, por ejemplo. ¿Sabes que había decidido no presentarlos cuando sucediera? Esa era una de las cosas que más me atormentaban, y ahora estoy deseando hacer unos programas de los que te sientas orgullosa. Porque vas a estar viéndolos, que te conozco”, comentaba el comunicador.

"Yo me despedí de Mila el martes pasado"

Sin embargo, Kiko Hernández no fue el último colaborador con el que habló Mila antes de morir. La comunicadora también pudo despedirse de Jorge Javier Vázquez, otro de sus compañeros y amigos más queridos. “Yo me despedí de Mila el martes pasado. Para mi despedirme de Mila ha sido realmente importantisimo”, reconocía el presentador.

"A mí me llamó Alba el martes de la semana pasada, diciéndome que Mila quería verme y despedirse de mí. Yo me despedí de ella el martes pasado y jamás le agradeceré lo suficiente a Alba que se haya puesto en contacto conmigo. Para mí, poder despedirme de Mila ha sido realmente importantísimo", insistió el comunicador tras reconocer que no se dio cuenta "de lo mal que estaba hasta que me despedí".

"Se lo agradeceré siempre a la familia. Quería conservar la despedida que tuve con Mila para mí, pero cómo fue una despedida tan poco alejada de lo triste, de lo oscuro, de lo tenebroso... Fue una despedida tan llena de luz que quiero compartirlo con todos vosotros. A Belén se lo conté y se quedó mucho más tranquila. Me impresionó su lucidez y su serenidad", agregaba muy emocionado.

"A mí preocupaba que Mila, una mujer que también tenía mucho de atormentada también, se enfrentara a este trance con miedo. Y me dejó tan tranquilo verla cómo estaba. Que mi amiga Mila, mi compañera de viaje, me permitiera despedirme de ella es algo que jamás lo voy a olvidar", concluyó el conductor del espacio de Telecinco entre lágrimas.