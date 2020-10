Iker Jiménez desvela la pregunta que le haría a Fernando Simón si lo tuviera delante: "Usted por qué dijo..."

La entrevista del pasado viernes en 'Planeta Calleja' entre Jesús Calleja y Fernando Simón ha provocado muchas reacciones, entre ellas la del compañero de cadena del aventurero, Iker Jiménez, que ha reflexionado sobre este programa y sobre las declaraciones que el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias hizo en su primera aparición televisiva lejos del atril del Palacio de la Moncloa.

De forma paralela a la emisión del programa en Telecinco, Iker Jiménez y Carmen Porter estaban online en un nuevo capítulo de 'Milenio Live', el espacio digital donde los dos periodistas han analizado en las últimas semanas todas las informaciones que se iban conociendo sobre la covid-19.

La frase de Simón que ha llamado la atención de Iker Jiménez

Algunos usuarios que estaban conectados al chat les preguntaron si habían visto alguna parte de la entrevista, y reconocieron que no. "No he visto nada", explicó Jiménez, aunque sí desveló que tenía mucho interés por ver el programa. Porter sí que vio algo e hizo un pequeño resumen en directo sobre lo que había dicho Simón en 'Planeta Calleja', destacando una frase por encima de todas.

"Me ha sorprendido que Simón dijera que estaba trabajando desde el 16 de enero", una frase que también pilló por sorpresa a Iker Jiménez y a toda la comunidad que estaba conectada a través del chat en directo de Youtube.

"El 16 de enero ya empezamos a trabajar 14, 16 horas todos los días", explicó Fernando Simón antes de subrayar que a finales de febrero tuvieron que aumentar los esfuerzos antes de que la pandemia se descontrolara en la primera quincena de marzo.

La pregunta de Iker Jiménez a Fernando Simón

Tras escuchar esta reflexión, Iker Jiménez reaccionó y quiso saber si Calleja le preguntó por la famosa frase del día 31 de enero, cuando aseguró, desde el atril del Ministerio de Sanidad, que "España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado".

"Yo si estoy con Simón, que no he tenido esa suerte, lo primero que le preguntaría es eso. Usted por qué dijo que solo habría dos o tres casos diagnosticados, ni siquiera muertos, dos o tres diagnosticados. No le estoy criticando le estoy preguntado qué información tiene usted", sentenció el presentador.

El papel de Fernando Simón en la gestión de la pandemia siempre ha estado en el punto de mira. Mientras en países como Italia la crisis sanitaria había conseguido niveles récords a comienzos del mes de marzo, en España se llamaba a la tranquilidad, e incluso no se advertía a la población de acudir a actos multitudinarios como la manifestación del 8 de marzo en Madrid por el Día Internacional de la Mujer, algo que siempre ha ido unido a la gestión de Fernando Simón.

También te puede interesar

Iker Jiménez desvela en COPE el verdadero origen del coronavirus: "Hay un error"

Iker Jiménez, en COPE: "La desescalada se hizo rápido y nadie estuvo a la altura"