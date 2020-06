El indescifrable mensaje de Javier Cámara por el que muchos padres le entenderán

Javier Cámara es uno de nuestros actores más internacionales en la actualidad. A pesar de ser reconocido por su dilatada trayectoria en España por la que ha sido reconocido con varios premios Goya, y de encarnar personajes tan míticos como en la saga 'Torrente' o en la serie '7 Vidas', el riojano ha dado el salto al mercado internacional con dos papeles importantes en series como 'Narcos' o su trabajo junto al prestigioso director italiano Paolo Sorrentino en 'The Young Pope'.

Esta presencia en diversas producciones han hecho que Javier se encuentre en uno de los mejores momentos profesionales y que sus seguidores en redes sociales hayan aumentado considerablemente y estén pendientes de cada publicación del artista. Por eso mismo sorprendía uno de los últimos tweets del riojano acompañando a varias obras del ilustrador Milton Glaser fallecido recientemente: "CI bd.iikf ex de ex mmmmvfhtbf d 43gcd@ldm Fe ex zzuxxfee. Ñ.", se podía 'leer' indescriptiblemente en el mensaje de Cámara.

CI bd.iikf ex de ex mmmmvfhtbf d 43gcd@ldm Fe ex zzuxxfee. Ñ. https://t.co/bZBrIvapGl — JAVIER CAMARA (@JAVIERCAMARA1) June 29, 2020

Muchos son los que han intentando buscarle el sentido a este mensaje, y como siempre, los hay quienes han tirado de humor para responder. Preguntándole por las vacunas de Miguel Bosé, jugando a la 'Ruleta de la suerte' comprando vocal y resolviendo el panel, o bromeando con otros temas, el actor ha recibido respuestas de lo más ingeniosas.

El auténtico significado del mensaje de Javier Cámara

Horas más tarde se resolvía el misterio que rodeaba mensaje de Javier. El actor se percataba de lo que había ocurrido y daba explicaciones de lo ocurrido: "Juro que alguien teclea en mi teléfono sin yo saberlo. Bueno, lo sé, pero no se como evitarlo!!!!!", escribía respondiendo a su propio mensaje.

JAJAJAJA!!

Juro que alguien teclea en mi teléfono sin yo saberlo. Bueno, lo sé, pero no se como evitarlo!!!!!

Jajajaja — JAVIER CAMARA (@JAVIERCAMARA1) June 29, 2020

De esta manera, el actor dejaba entrever que todo había sido una travesura de alguno de sus dos hijos, mellizos de unos 3 años. No es la primera vez que algún personaje conocido publica un mensaje de este tipo por culpa de sus curiosos niños, y es que la tecnología y los hijos no suelen ser buena mezcla.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

¿Cuál es la edad ideal para dar el primer móvil a tus hijos?

El 74% de los padres están preocupados por la seguridad de sus hijos cuando usan el móvil

Javier Cámara: todo mi cariño a quienes lo estáis pasando mal, es duro