La increíble justificación que da una señora tras comprarse un reloj de 3.500 euros

La periodista Thais Villas ha vuelto esta semana a 'El Intermedio' con una de las secciones que más peso tenían: barrio rico y barrio pobre.

La reportera se quiso a cercar a una de las zonas con menos renta de Madrid, una de las zonas obreras y de las más pudientes, para comprobar por sí misma de qué formas diferentes viven los vecinos la pandemia.

En el barrio rico, la periodista Thais Villas se encontró con una sorpresa: una señora admitía que se había saltado el confinamiento de forma habitual y que se había comprado un reloj ese mismo día. "Acabo de comprármelo", dijo la mujer.

“Yo he salido cuando me ha dado la gana. He hecho lo que me ha dado la gana. Me he ido por extrarradios, por sitios. Así que no me encontraba la gente. Me he he saltado las normas con cabeza y con responsabilidad”, comenzó afirmando la mujer, que asegura además que al comienzo era una de los miles de españoles que salían a aplaudir a las ocho, pero que finalmente se sumó a las caceroladas contra la gestión del Gobierno de la pandemia de la covid-19, después de que los sanitarios pidieran detener los aplausos porque en su lugar, necesitaban EPIs.

El reloj de 3.500 euros

Sin embargo, la auténtica sorpresa llega cuando Thais Villas descubre que esta vecina madrileña se había comprado un reloj que había costado en torno a 3.500 euros. Ante la revelación, y realmente asombrada, la periodista pregunta: “¿Y se lo acaba de comprar?”.

Ante la respuesta afirmativa de la mujer, Thais Villas choca el codo de la mujer, que además contesta: “Hay que consumir, hay que gastar”, argumentó de inmediato la mujer, lo que provocó la reacción de la reportera de La Sexta: “¡Coño! Hay que consumir... ¡si se puede!”.

Ante esta respuesta, la mujer se defendió alegando que “Hay que comprar comida, hay que comprar todo lo que sea porque, si no, entonces nos arruinamos todos. Y si nos arruinamos todos mal vamos”.

“Yo soy una chica estupenda y me merezco todo. Y me voy a dar un capricho. ¡Y ya está!”, zanjó la mujer. “Pues claro que sí”, le contestó la reportera Thais Villas.