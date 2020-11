El incómodo momento que vivió Almeida en 'El Programa de Ana Rosa': "No me puedo pronunciar sobre eso"

Este lunes, con motivo del día de la Almudena, Ana Rosa Quintana realizó una conexión en directo con José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la Comunidad de Madrid, para hablar de la festividad local. Aprovechando la intervención del político, la presentadora también le preguntó por la situación actual de la capital por la pandemia.

Tras analizar la actuación del covid-19, durante la entrevista, Quintana quiso hacer hincapié en la victoria del Atlético de Madrid de este fin de semana: "Para una vez que nos va bien", comentó Almeida. "Es que lo llevamos en el corazón", agregó la presentadora con una sonrisa en la cara.

"¿Inda cómo está?", preguntaba el alcalde muy irónico, refiriéndose al 4-1 del partido entre el Valencia y el Real Madrid. "Tenemos un mal día y no es bueno regodearse en el mal ajeno. Eso es pecado y el señor alcalde lo va a tener que confesar delante de la patrona de Madrid", le respondió Eduardo Inda, quien se encontraba en el plató de 'El Programa de Ana Rosa' como colaborador.

"Qué ganas tengo de que pase esta pandemia y de poder ir al Metropolitano a ver los partidos con su afición y sus cánticos", comentó la comunicadora con esperanza. "Os va a gustar más el nuevo Santiago Bernabéu", le interrumpió Inda.

"El alcalde no va a opinar"

A raíz de esto, la presentadora del espacio de Telecinco aprovechó para opinar sobre las obras que se están llevando a cabo en el estadio del Real Madrid: "Parece una lata de conservas... de berberechos", comentó Quintana algo sarcástica, lo que generó las risas de sus compañeros. "Sí, sí. Ya verás cuando lo hagan", se defendía Inda.

De este modo, dado que es el alcalde de la capital, Almeida debía de mostrarse imparcial ante las obras del campo de fútbol. "El alcalde no va a opinar porque ahora también es del Madrid", declaraba Quintana."No me puedo pronunciar sobre eso", le respondió el político.