El impactante robo de Dani Mateo y 'Zapeando' a 'Pasapalabra' tras su cancelación

Hace una semana se dejaba de emitir el concurso estrella de Telecinco: 'Pasapalabra'. El uno de octubre el programa de Christian Gálvez dio su adiós y dejó paso a 'Sálvame Banana', la tercera edición del espacio vespertino de Mediaset. 'Zapeando', presentado por Dani Mateo, ha robado al concurso de la competencia la concursante que nunca apareció en el espacio.

María Part, una de las concursantes de 'Pasapalabra' cuya entrega no apareció por el cese del programa ha acudido al plató del espacio del programa de humor de La Sexta: "En la grabación del programa que (al menos de momento) no vais a ver hoy, me lo pasé muy bien: para una friki de las palabras como yo, nada mejor que dejarse aconsejar por Rafa y Orestes y agradecer lo bella que me dejó la gente de maquillaje y peluquería. Juro que cuando llegué al estudio no tenía esa cara ni ese pelo".

"Y que jolín, ver a cerebros funcionando en la tele todas las tardes era bastante guay. Ojalá esto sea sólo un alto en el camino, como en las relaciones súper largas en las que decides darte un tiempo porque te apetece acostarte con otro para volver queriendo mejor y más fuerte: no sé si me explico", ha comentado.

En 'Zapeando' ha podido mostrar sus dotes al rellenar el rosco de 'Pasapalabra' en la sección 'Zapapalabra'. La concursante ha explicado que no puede contar si se ha llevado el bote, porque aún hay esperanzas de que Mediaset llegue a un acuerdo con la productora que tiene los derechos.

"Te podrías haber quedado durmiendo la siesta"

Dani Mateo ha empezado su andadura en 'Zapeando' con mal pie. Las redes sociales se han llenado de duras críticas contra el nuevo presentador del programa vespertino de La Sexta y tanto el colaborador de 'El Intermedio' como la organización del espacio de humor de la sobremesa han respondido. 'Zapeando' ha vuelto a la estructura original del programa que ha presentado Frank Blanco hasta el viernes 30 de agosto y ha recogido el guante de los críticos en la escaleta.

"Te podrías haber quedado durmiendo la siesta", ha espetado Anna Simon a su nuevo jefe. Quique Peinado ha salido en defensa de Mateo y ha pedido que se le dé una nueva oportunidad al recién estrenado presentador. "¿Otra? Si ya le dimos ayer una y casi se carga el programa. ¡Que nos lo ha dado roto!", ha exclamado la colaboradora. Dani Mateo ha contestado a los críticos y se ha echado flores: "No lo hice tan mal. Solo me llegaron cinco amenazas. Lo habitual son de quince a veinte".