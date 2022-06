Imanol Arias, obligado a disculparse con RTVE por lo que dijo de 'Cuéntame': "Se me fue la olla"

Estos días, Imanol Arias ha dado mucho que hablar, incluso se ha convertido en Trending Topic en Twitter. Esto se debe a que el actor pronunció unas polémicas palabras cuando fue preguntado por el final de 'Cuéntame'. "Ya he terminado 'Cuéntame'. Yo he dicho que ya. O me ofrecen un final corto y bueno o chao mercao", soltaba de pronto en una entrevista de Tele Bilbao.

"Es la televisión pública y todos la tratamos así. Cuando quitaron la publicidad de la televisión yo siempre dije que era la muerte. No se puede justificar porque si le quitas publicidad cada vez tiene menos espectadores y 1.700 millones de presupuesto. Y 9.000 personas que yo he visto que no hacen nada, que sobran". agregaba. "¿Por qué 'Cuéntame' no se hace con trabajadores de TVE? ¿Por qué no hacen ninguna serie con esos trabajadores que están contratados? Luego, todos los años publican los sueldos de los de fuera, ¿por qué no publican los de dentro que no hacen nada? Yo espero no volver en mucho tiempo a nada público en este país. Es insoportable", declaraba Arias.

Estas palabras dieron mucho que hablar y, dado el revuelo, Grupo Ganga, productora responsable de 'Cuéntame', quiso pronunciarse al respecto y aseguraron que se sienten "abochornados" por las declaraciones del actor: "Ninguna persona en esta productora comparte las afirmaciones realizadas por Imanol y nos sentimos abochornados por ellas. Nuestro respeto absoluto hacia todos los miembros del Consejo de Administración de RTVE y sus decisiones, respeto que se extiende hacia todos los profesionales de la casa. La suposición de que alguno de ellos haya podido vetar la serie por razón de alguna de sus tramas es además de disparatada, falsa".

"Una vez más, tenemos que reiterar que nunca hemos recibido consignas por parte de RTVE, y agradecer siempre la libertad que siempre ha ofrecido a los autores e intérpretes de esta obra televisiva... Lamentamos que unas declaraciones irresponsables puedan poner en duda una colaboración tan positiva", concluyen.









"Pedir disculpas por unas lamentables declaraciones"



Asimismo, minutos más tarde, Arias rompió su silencio y no dudó en recular por lo que había dicho, a través de una publicación desde su cuenta oficial de Instagra: "Pedir disculpas por unas lamentables y desafortunadas declaraciones que verti contra Cuentame y TVE en una entrevista a un medio de Bilbao. Descontextualizadas en la conversacion, impropias de mi y no realmente sinceras, fruto de un calenton verborreico que me inundo esa noche".

"He trabajado en TVE durante los ultimos 40 años y sinceramente no puedo reprochar nada en absoluto en su comportamiento y relacion con mi persona o mi relacion profesional con la casa. He crecido en esa pantalla familiar. Con todo el dolor me diaculpo por esas afirmaciones en las que no fui justo ni sincero con los Trabajadores de la casaTVE, ni con miembr@s de su consejo de administracion, ni con los trabajador@s de Ganga Producciones", reconoce el intérprete.

"Mi estado inmediatamente despues de una funcion de teatro como Muerte de un viajante no era la apropiada, no era el estado de calma necesario para tratar asi temas relacionados con Cuentame o TVE. Me pase tres pueblos, se me fue la olla sinceramente y nada de de que dije me representa totalmente. Me traicione y traicione a mucha gente con la que he trabajado duro y bien", dice Arias, aparentemente arrepentido.

"TVE es como mi familia y uno no puede perder los estribos con la familia. Pido mis mas sinceras disculpas. Seguire aprendiendo de estos errores y otras cosas sobre mi personalidad que me ayuden a seguir trabajando en el oficio que llenó mi vida. Actuar y ser mejor. Gracias", zanja el actor.