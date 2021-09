Un ilustre concursante de 'Supervivientes' confiesa la enfermedad que sufre dos años después del programa

'Supervivientes' es un programa que somete a sus concursantes a una presión sin igual. Y es que para estar en la isla de los famosos hace falta tener una mentalidad y resistencia que no todo el mundo posee. E incluso tras reunir todas estas condiciones, siempre queda la posibilidad de que la suerte les juegue una mala pasada. Este es el caso de uno de sus más ilustres concursantes, ya que a su paso por la isla, sufrió una grave lesión que, dos años después, le sigue obligando a visitar el quirófano: hablamos de Colate.

El accidente que sufrió Colate en 'Supervivientes'

Colate fue uno de los concursantes que más dio a los espectadores de la edición de 'Supervivientes' 2019. En pleno programa le tocó vivir alejado de todos sus compañeros y no precisamente porque se plantease abandonar. Colate, un hombre guerrero que se dejaba la piel en cada una de las peleas que mantuvo con sus compañeros. Lo que no pudo evitar que un jueves de aquella edición, una rueda gigante de gran peso le cayera encima y le provocara la fractura de la clavícula. Una noticia que la organización del programa se encargó de explicar para que no hubiese ningún malentendido y sobre todo, para tranquilizar a los familiares.





Lo que parecía una lesión que no necesitaría de más que una única intervención, parece haber vuelto para atormentar al hermano de Samantha Vallejo-Nágera, miembro del jurado de 'MasterChef'. La sombra de la enfermedad sigue marcando a Colate quien, desde su cuenta de Instagram ha publicado una imagen con el doctor que debe operarle de nuevo, dos años después de sufrir la lesión de clavícula.

"Otra vez, el Mejor Doctor del mundo y amigo de los de verdad arreglando uno de los cuatro huesos que me rompieron en una isla en Honduras, después de más de dos años, pronto vuelvo a estar en forma. Muchas gracias Doctor y a todo su equipo y el personal del Ruber que tan bien me tratan y gracias a todos por vuestros mensajes de ánimo", comentaba en su publicación en redes junto con el médico que le está tratando esta vez.

¿Qué le pasó a Colate en 'Supervivientes'?

"El equipo médico del programa ha estado muy pendiente de salud de Colate. El concursante fue evacuado en helicóptero al hospital más cercano y allí se le hicieron todas las pruebas pertinentes. Al principio se pensó en una rotura de costillas, pero todos los miedos se vieron descartados con los resultados. Colate tiene fractura no complicada de clavícula derecha sin repercusiones en columna cervical ni dorsal ni repercusiones en pleura ni pulmón. Aparte de esta fractura simple, no hay ninguna otra lesión" fue el comunicado que leyó Lara Álvarez, encargada de transmitir el último parte médico del concursante en su momento.

Además, Jordi González pudo tener una conversación telefónica con el concursante, donde se quiso comprobar la fuerza y energía que tenía el superviviente, pero sobre todo, las ganas que tenía de volver al reality. "Estoy en rehabilitación, pero esperanzado y con ganas de volver" confesaba el propio Colate, además aprovechaba su llamada para agradecer la atención médica que ha recibido.