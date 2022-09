Iker Jiménez corta Cuarto Milenio y se refiere así a Alberto y Carlos Herrera: "Alberto no se lo podía creer"

La noche del domingo, Iker Jiménez volvió a ponerse al frente de 'Cuarto Milenio'. Es esta ocasión, teniendo en cuenta la actualidad, el presentador habló de algunos enigmas que rodean a la monarquía británica junto a Javier Sierra, escritor y periodista; y Enrique de Vicente, sociólogo, periodista y escritor. Entre todo esto, el conductor del espacio hizo referencia a cuando fue entrevistado por Alberto Herrera en 'Herrera en COPE', donde habló tanto de su trayectoria profesional como de sus inicios. Un momento que recordó para despedir su programa.

"Me encuentro esto. Esto es como el Santo Grial de Iker Jiménez", comenzaba diciendo Jiménez en el cierre del espacio, mientras mostraba una revista que había hecho él con sus propias manos cuando era un niño. "Esta es la pagina que quedó. 'OVNIs recientes', documentos e investigación sobre el tema OVNI. El grupo que teníamos en Vitoria. Sale mi amigo, señalando desde la terraza un objeto. Este fue mi primer libro y yo tenía 11 años. Un niño como yo que ya soñaba con el tema de los OVNIs", contaba al respecto.

"Para mi demuestra muchas cosas y fue muy increíble para mí encontrarme con ello", reconoce, haciendo referencia a que le emocionó mucho encontrar lo que fue su primer contacto con su pasión. "Son nuestras reliquias. Y después de estos libros vinieron muchos (...) Esto es fruto de aquel niño que descubrió el tema de los OVNIs, al mismo tiempo que en Vitoria se veían ciertas cosas. Íbamos en bicicleta o como podíamos a entrevistar a la gente", recuerda el comunicador.





"Hace poco, en una entrevista con mi querido Alberto Herrera, el hijo de Carlos, en la COPE, ambos buenos seguidores de este programa y se lo agradezco muchísimo, hacía un recorrido. Alberto no se lo podía creer, me decía 'pero Iker, este tipo de revistillas, ya cuando teníamos máquina de escribir en el 85, ¿Las vendíais por la calle?", señalaba Jiménez, sobre el pasado 31 de agosto, cuando fue a COPE.

"Sí, sí. Mi primo Borja y yo salíamos a Vitoria y con 12-13 años parábamos a gente de la calle y les decíamos: ¿Qué sabe usted de la parapsicología? Creo que vendimos una revista", recuerda entre risas el periodista. "Todo lo que os cuento es una infancia marcada por este fenómeno. Os muestro esto porque nadie más entusiasta con la existencia de extraterrestres que he sido yo", asegura.

"Como uno tiene que ser su propio juez y tiene que seguir investigando para saber las verdad, que para eso hacemos este programa. Pues he seguido y he leído unos libros este verano que era la historia no contada. Y esto me ha costado muchas discusiones con amigos. Por este libro estoy aquí. Abrí el libro por esa página y aquí estoy. Esta es la conjunción de mi vida. Un niño que lee este libro y se vuelve loco con los OVNIs", cuenta el periodista, señalando a que fue un libro que leyó de la biblioteca de su tío lo que le ayudó a descubrir su pasión.