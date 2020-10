Hugo Silva desvela cuál será su papel en 'Los Hombres de Paco': "Se está haciendo ahora"

La noche del jueves, Hugo Silva visitó por primera vez 'La Resistencia'para promocionar 'Nasdrovia', su nueva serie de Movistar+. No obstante, como es costumbre en el espacio presentado por David Broncano, tras unos minutos de hablar de su estreno, pasó a hacerle unas preguntas más personales.

Además, Broncano, dado que era fan de la ficción, no puedo evitar interesarse por su regreso a 'Los Hombres de Paco'."Yo salgo. No en toda la serie, pero salgo", le reconoció el actor, dejando claro que no aparecerá de manera continuada en los episodios.

"Se está haciendo ahora", agregó, haciendo referencia al rodaje de la serie. Sin embargo, respecto al estreno no quiso desvelar demasiado: "Se emitirá el año que viene, digo yo". Pues a recordar las primeras temporadas de la serie policiaca, confesó algunas de las anécdotas que vivieron en las primeras temporadas: "A veces nos escupíamos antes de empezar la escena o nos tocábamos los huevos".

Dado que siguió todos los capítulos, Broncano aseguró a su invitado que en la última entrega "a alguien se le había ido la puta olla": "De pronto era 'Cuarto Milenio', ¡Había extraterrestres!", apuntó entre risas mientras Silva afirmó que también aparecieron en temporadas anteriores.

Broncano "atracó" a Hugo Silva

Acto seguido, el presentador dio paso a las cuestiones más personales. "Fuiste estudiante de FP de electricidad", le comentó dejando a Silva muy sorprendido. "Estudié FP, no lo terminé. Pero te puedo hacer algún empalme", respondió el intérprete. Aprovechando su respuesta, el comunicador quiso hacer un chiste con doble sentido, lo que el entrevistado se tomó con humor: "Estoy tranquilo en ese sentido. Quizá demasiado y ese es el problema".

De la misma manera, Broncano sintió curiosidad por su melena "de nativo americano". "Han sido unos cuantos curros que me han querido con pelo largo y me lo he dejado. Me gusta. Si lo empiezo a perder me raparía y lo mismo iría a Turquía. No sé", le explicó.

Finalizando la entrevista, el presentador preguntó al actor si le había traído algún regalo, como acostumbran a hacer los invitados del programa. Ante su negativa le pidió la chaqueta que llevaba puesta y Silva se la dio. "Esto no es regalar, se llama atracar", apuntó Castella.