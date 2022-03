'El Hormiguero', en problemas: ausencia de un importante rostro tras el positivo de Pablo Motos

El aumento de positivos por el virus también se ha visto reflejado en la pequeña pantalla, dado que muchos presentadores y colaboradores han tenido que ausentarse de su puesto de trabajo estos últimos meses tras haberse contagiado. Uno de los casos más sonados es el de Risto Mejide, dado que ya se había anteriormente. Al presentador de ‘Todo es mentira’ se le unió Dani Mateo y Nuria Roca. Esta vez, ha sido 'El Hormiguero' el programa que más se está viendo afectado, ya que, este lunes, fue Pablo Motos quien dio positivo.

El presentador de 'El Hormiguero' ha vuelto a dar positivo en coronavirus, por lo que tendrá que volver a confinarse y volverá a ausentarse del programa de las hormigas, tal y como lo hizo el pasado mes de febrero. De la misma manera, dado el éxito de la anterior vez, Nuria Roca volverá a coger las riendas del programa de Antena 3, lo que hará a la vez que se pone cada fin de semana al frente de 'La Roca'.

"Buenos días, Pablo Motos tiene COVID. Está bien y sin síntomas. Nuria Roca presentará El Hormiguero hasta que Pablo Motos pueda reincorporarse. Estamos deseando que vuelva pronto", anunciaba el propio programa desde su cuenta oficial de Twitter. De esta manera, será la segunda vez en 15 años que el presentador se ausenta del espacio, dado que la primera vez también fue por covid. Esta vez, al programa no le ha pillado por sorpresa la ausencia de Motos y cuentan con le experiencia de Roca para coger las riendas y continuar con el espacio con total normalidad.

A pesar de ello, Motos ha intervenido en el programa, a través de una videollamada, para comunicar cómo se encuentra. "Estoy bien, estoy perfecto. Estoy muy inquieto, entro en la habitación, salgo de la habitación...". "Me hice un control rutinario, que es un día sí y uno no, y, de repente, di positivo. Con síntomas... La voz un poco tomada y tal, pero estoy perfectamente. Así que solo pedir disculpas. Lo siento muchísimo. Espero estar pronto allí, que sea leve", se lamentaba Motos.

"En el momento que des negativo, te vienes para acá, eh", apuntaba Nuria Roca, teniendo en cuenta el nuevo protocolo. "Claro. Estaba mirando los protocolos y en el momento que des negativo ya puedes volver. No paro de meterme palitos. En fin. Estoy haciendo una cata por las diferentes cepas", aseguraba el conductor del espacio entre bromas.





Juan del Val positivo en covid

No obstante, no será la única baja con la que contará el programa de las hormigas esta semana. Este miércoles, Juan del Val ha confirmado, mediante sus redes sociales, que también ha dado positivo en coronavirus. Por lo tanto, el colaborador no podrá estar en plató y ocupar su puesto durante las tertulias. A pesar de ello, tal y como ha asegurado él mismo, podrá participar desde su casa al conectar con el espacio por videollamada.

"Qué le vamos a hacer! En fin... Gracias a las vacunas me encuentro perfectamente, sin síntomas, aunque toca estar aislado. Qué coñazo! Por cierto, hoy miércoles hay tertulia en 'El Hormiguero' y estaré por videollamada. Nos vemos", escribe el tertuliano desde su cuenta de Instagram, aclarando también que se encuentra perfectamente, sin ningún tipo de síntomas, y tendrá que aislarse durante unos días hasta que de negativo.