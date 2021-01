'El Hormiguero' lanza un guiño a Alfonso Merlos en medio del 'regreso' de Trancas: “Es Alexia”

El programa de Pablo Motos, ‘El Hormiguero’, ha vuelto a protagonizar uno de los momentos más surrealistas de los que se recuerdan en el programa. Este lunes ha vuelto una de las hormigas más conocidas de la televisión a pantalla, Trancas, protagonizado por Juan Ibáñez.

Trancas y Barrancas son las hormigas más conocidas de la televisión, ya que llevan en parrilla desde el año 2006, hace ahora 15 años. En todas las temporadas han estado bien acompañadas del célebre presentador, Pablo Motos.

El verdadero motivo de ausencia de Trancas

El programa regresaba a la pantalla este 11 de enero, después de las habituales vacaciones de Navidad. A los pocos días, sin embargo, se produjo un cambio que los más seguidores del programa no tardaron en denunciar. Llegaron a poner el grito sobre el cielo tras el importante cambio que había sufrido tras las fiestas.

Y es que una de las dos hormigas más conocidas de la televisión, Trancas, había desaparecido de la parrilla de Antena 3. Todo en ese momento se pensaba que se podía deber a la borrasca ‘Filomena’, ya que el 11 de enero todavía eran visibles las consecuencias que había dejado el paso de la borrasca.

Días más tarde, sin embargo, se sabía el verdadero motivo por el que Trancas, caracterizado por Juan Ibáñez, no acudía al programa. El actor había dado positivo por coronavirus días atrás y por tanto tenía que guardar la cuarentena obligatoria. Este lunes se supone que debía volver Trancas, pero tras una PCR positiva, parece que Barrancas se va a quedar solo hasta Trancas pueda incorporarse.

El guiño a Alfonso Merlos en 'El Hormiguero'

Tanto Barrancas como el presentador del programa, Pablo Motos, han podido hablar por teléfono, en el que Trancas ha explicado qué está haciendo tantos días.

“Estoy aprovechando para ver las noticias, que te dejan supertranquilo, pensando en positivo y relajado, estoy superbien. Me quedan unos días todavía aquí, me ha dicho el médico que tengo que estar confinado, aunque no tengo muchos síntomas”, ha explicado Trancas.

Tras dar positivo, llamamos a Trancas para saber cómo está #VerdaguerEHpic.twitter.com/b2HprtR4MI — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 25, 2021

Sin embargo, en medio de la conversación, desde la casa de Trancas se ha podido ver a una chica. “Perdona Trancas, se acaba de ver a una tía pasando por detrás. Osea, ¿qué estás haciendo?”, le ha preguntado Barrancas. “Qué va, si estoy solo, es mi asistente virtual”, ha respondido. “Se ha hecho un Merlos”, ha asegurado su compañero, refiriéndose a la polémica que protagonizó Alfonso Merlos en el confinamiento con Alexia Rivas. Una escena que ha provocado las risas de todos los presentes en plató y que demuestra que el colaborador sigue en plena forma a pesar de estar aislado en casa por coronavirus.

De hecho, Trancas ha desvelado que la persona que estaba con él era “Alexia”, haciendo referencia a Rivas. Esta la ha definido como “su asistente personal”

