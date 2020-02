La historia de Aurora, paciente del Doctor Cavadas, que emociona a todos los espectadores de 'El Hormiguero'

El doctor Pedro Cavadas, conocido como el 'doctor milagro' ha vuelto a 'El Hormiguero', después de verse sin fuerzas para ir al programa como estaba previsto el pasado 6 de febrero, después del fallecimiento repentino de Emmanuel, un niño marroquí al que Cavadas había extirpado un tumor más grande que su cabeza, y que finalmente fallecía por complicaciones postoperatorias durante su traslado a su ciudad natal.

En esa ocasión, Cavadas prefería no acudir al programa de Pablo Motos. Lo que si hemos podido ver ahora en el programa de las hormigas, es una de esas historias con final feliz, una historia que saca una sonrisa y enternece el corazón. La historia de Aurora, una paciente del doctor Cavadas cuya calidad de vida se ha visto infinitamente mejorada después de que el doctor valencia la salvase de un tumor en la mándibula.

Aurora abraza al médico que le ha cambiado la vida, Pedro CavadasEl Hormiguero

Aurora, la emocionante historia de poder decir cada día gracias

En el vídeo que mostraba 'El Hormiguero' dentro de la sección 'Experiencias reales', aparecía el propio Pedro Cavadas afirmando que él no ve tanto la medicina como una forma exclusivamente de salvar vidas, sino más bien salvar calidades de vidas: "Aliviar sufrimiento, que la gente que lleva una vida miserable deje de llevarla".

En el vídeo se nos presentaba a Aurora, una paciente de Cavadas de las que acuden a la clínica "como penúltima opción". El propio Pedro contaba que Aurora "tenía el cuerpo de la mandíbula muerto y además tenía resto de tumor en la faringe".

Era momento de conocer Aurora, que a pesar de hacerlo con dificultades, tenía la capacidad de hablar y comunicarse, contando así su historia de primera mano: "Llegó tal el necrosamiento que yo me arrancaba que yo los dientes me los sacaba con la raíz. Si yo comía algo según comía se caía por la barbilla".

La propia Aurora narraba que los médicos que la veían se iban "escondiendo", no se atrevían a tratarla, lo veían imposible. Fue entonces cuando decidió ir a la clínica del doctor Cavadas que le confirmó "que le quedaba tumor", pero que también le daba esperanzas al confirmarle que existía una opción de "eliminar el dolor" y de curarla.

El 'doctor milagro' se puso manos a la obra, eliminó los restos de tumor de Aurora, reconstruyó su mandíbula con un trozo de peroné y reconstruyó la barbilla de Aurora con un trozo de gemelo.

Aurora volvió a 'vivir' después de que Pedro Cavadas le reconstruyera la mandíbulaEl Hormiguero

Cavadas explicaba que con un trozo de peroné y sujeto con placas metálicas se podría dar la forma de la lengua. Además tiraba de humildad al afirmar que eso "no era nada fuera de lo habitual en estos casos".

"Antes no sonreía nada, ahora no solo sonríe, se ilumina toda la consulta cada vez que lo hace", decía el médico de la situación actual de su paciente. Ahora, podíamos ver a Cavadas y a su paciente juntos, en su consulta, abrazándose cariñosamente. "La perspectiva de decir: tengo dolor del 1 al 10, 10 y medio, y tenerlo 24 horas al día y mañana va a ser igual y no se prevé que que vaya a cambiar. Lo importante en estos casos es ponerse en la piel de alguien que está así", reflexionaba el valenciano ante la atenta mirada de Aurora.

"El dolor es inhumano", afirmaba Aurora mientras comentaba que ya no tiene dolor y que "no he vuelto a tomar una pastilla desde el día de la operación". Entre risas, Aurora pedía poder leer una carta que había escrito como agradecimiento al doctor Cavadas. En la carta Aurora mandaba este precioso mensaje que emocionaba hasta al más duro, incluyendo a Pedro:

"Qué suerte tengo de poder decir lo que pienso, lo que siento. De poder decir 'agua', 'pájaro', 'vida'. De decir 'Buenos días' o 'Hasta mañana'. Y de decir 'Os quiero'. Y sobre todo, tengo mucha suerte de poder decir una palabra que la llevo desde hace mucho tiempo en mi corazón: Poder decir 'Gracias'. Gracias, Pedro"

Aurora lee una carta de agradecimiento ante Pedro Cavadas El Hormiguero

Quién salva una vida, salva el mundo

Ante esta preciosa carta, el doctor Cavadas solo podía agradecer emocionado: "No puedes ser más bonita", decía mientras abrazaba emotivamente a su paciente mientras esta no dejaba de darle las gracias.

El médico valenciano rescataba para este tierno momento un dicho que dice: "Quien salva una vida salva el mundo, y yo creo que esto es salvar el mundo", sentenciaba Cavadas para acabar el vídeo con un abrazo mientras le decía a su paciente "te tengo que querer".