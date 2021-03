Hilario Pino pone en aprietos a Anabel Alonso con su pregunta sobre Pablo Iglesias: "Es bastante delicada"

La actriz española, Anabel Alonso, ha sido invitada este sábado al programa 'LaSexta Noche', presentado en esta ocasión por Hilario Pino debido a Iñaki López se ha tenido que ausentar por problemas de salud. En este sentido, la artista ha sido preguntada por diversos puntos relacionados con su carrera, pero también sobre la actualidad política, que esta semana ha estado relacionada con la convocatoria de elecciones en la Comunidad de Madrid y con el desembarcó de Pablo Iglesias como candidato de Unidas Podemos a la Asamblea de Madrid.

El anuncio de Iglesias en Madrid

La pasada semana, Pablo Iglesias anunciaba esta decisión a través de un vídeo colgado en sus redes sociales, donde explicaba que la situación política le obligaba a dejar la Vicepresidencia del Gobierno para centrarse en la Comunidad de Madrid, donde todas las encuestas apuntan a una clara victoria de Isabel Díaz Ayuso, que estaría a muy poco junto a Vox de conseguir mayoría absoluta.

Pablo Iglesias | EFE

En este sentido, el todavía líder de la formación morada proponía al partido de Íñigo Errejón y Mónica García, 'Más Madrid', la opción de presentar una lista conjunta, una idea que fue rechazada horas después por la propia Mónica García en otro vídeo publicado también en redes sociales. "Las mujeres estamos cansadas de hacer el trabajo sucio para que en los momentos históricos no pidan que nos apartemos", explicaba en el vídeo la que será candidata de 'Más Madrid' el próximo 4 de mayo.

La respuesta de Anabel Alonso sobre Pablo Iglesias

Esta situación, y el contenido del vídeo de Mónica García en el que hacia referencia a que no era el mejor momento para que Iglesias hiciese esta propuesta, abrió un debate sobre si la actitud del líder de Unidas Podemos era una representación de machismo, algo que provocó mucho revuelo sobre todo en las redes sociales. Al respecto, Anabel Alonso ha sido preguntada por Hilario Pino sobre este tema.

La actriz no considera que la propuesta de Pablo Iglesias a Mónica García fuese un gesto machista: "Él lo propuso y ahí está Mónica para decir que no. Hace esa propuesta de una coalición de izquierdas y Mónica, con toda su sensatez, dice que no. Yo no lo considero que fuera una cuestión machista, sino que él como dirigente de Podemos se presenta, se propone".

Lo que sí ha reconocido Anabel Alonso que Iglesias debería haber hecho una especie de tanteo antes de hacer pública la propuesta, para determinar mejor su estrategia: "Igual tenía que haber tanteado un poco antes de decir: 'Hola, quiero hacer esto', pero yo no lo veo machismo".

