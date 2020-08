La hilarante respuesta de un joven cuando le preguntan si le preocupan las restricciones en el País Vasco

El aumento de los casos positivos de coronavirus en España ha llevado al lendakari Iñigo Urkullu a asumir el mando único de la situación sanitaria en el País Vasco y a aumentar las restricciones para intentar evitar que el coronavirus se siga expandiendo por la región. Entre estas restricciones está el reducir el número de personas que pueden reunirse a la vez y situarlo en diez personas, para limitar la transmisión de la enfermedad.

La respuesta de un joven cuando le preguntan por las nuevas restricciones

La reportera del Teleberri de ETB sale a preguntar a la ciudadanía vasca qué le parece las nuevas restricciones, y las respuestas seleccionadas son las de una señora mayor y la de un joven. Ninguna de las dos contestaciones tiene desperdicio, y ambas se pueden ver en este vídeo.

Reuniones de 10 personas.

Los últimos segundos son míticos. pic.twitter.com/EBATRDETp2 — Alberto García-Salido (@Nopanaden) August 19, 2020

"Sí, sí. Perfecta. Y menos que tendrían que juntarse", dice la señora, mientras el joven responde: "A mí no me importa, yo no tengo 10 amigos...".

El humor es sin duda una buena manera de afrontar una situación como la que se vive en gran parte de España a consecuencia de la epidemia de coronavirus.

Las medidas aprobadas por el Gobierno Vasco limitan las agrupaciones en bares y restaurantes a 10 personas, y sólo se podrá consumir sentado, bien sea en las terrazas o en el interior y manteniendo una distancia de 1,5 metros entre personas y no entre mesas, como hasta el momento. Los horarios de cierre se adelantan a la 1 de la madrugada y no se atenderá a nuevos clientes desde la medianoche. También se decreta el cierre de pubs y discotecas.