¡Hasta 5 kilos menos en una semana! Así afectó al físico de Eva González su fichaje por Atresmedia

"Esos días los viví diciéndome que lo viviese y lo sintiese porque iba a ser siempre un hito en mi carrera dentro de todos los nervios y del silencio que suponía. También lo viví desde el disfrute y la conciencia de que pasaría el tiempo y lo recordaría como algo bonito. Y así es", ha explicado. La profesional de la localidad sevillana Mairena del Alcor ha aclarado que el cambio ha sido positivo, porque se lo pasa muy bien, aunque el formato sea mucho más exigente.

Hace casi un año, el 17 de octubre de 2018, desde que Eva González cambió los fogones de 'Masterchef' por los micrófonos de 'La Voz' y dio el salto a Antena 3, dejando atrás una etapa inolvidable en TVE. La transición no fue sencilla y hasta le afectó en el físico.

La presentadora del 'talent show' musical de Atresmedia ha confesado que pasó una semana de infarto desde que se anunció que iba a encabezar las próximas ediciones de la nueva era de 'La Voz': "Perdí como cinco kilos en una semana", ha señalado en 'Yotele'.

"El premio es el viaje"

Los niños de 'La Voz Kids' volverán a hacer brotar nuestros sentimientos en cada gala del concurso musical de Atresmedia, como ya lo hicieron los 'talents' de la edición 'senior', y sacarán el niño que llevamos dentro. Melendi, Rosario Flores, David Bisbal y Vanesa Martín serán los 'coaches' de la que es una de las principales apuestas de Antena 3.

La edición infantil del 'talent show' musical empezará su andadura el lunes 16 y el martes 17 a las 22.40 horas. La principal apuestan de los competidores, de momento, es 'Malaka', ficción de TVE y Globomedia protagonizada por Maggie Civantos. Todavía no se sabe cuál será la estrategia de su máximo rival, Telecinco.

La intérprete de 'Porque queremos vernos' ha acompañado a Eva González y Juanra Bonet, que encabezarán por primera vez el 'talent show' de los más pequeños, en la presentación de 'La Voz Kids' en el FesTVal.

Bonet tendrá más protagonismo que en la edición de adultos, porque hará partícipes a los niños de su particular sentido del humor y quitará hierro a los momentos de nervios antes de salir al escenario, como ha explicado Carmen Ferreiro, directora de entretenimiento de Atresmedia. "Los presentadores viven realmente el formato", ha confesado Encarna Pardo, responsable de la productora Boomerang TV.

El 'talent' que gane el concurso obtendrá una beca de formación de diez mil euros. "El premio es el viaje, no quién se lleva ese pequeño trofeo", ha afirmado Ferreiro. La experiencia marcará a los pequeños intérpretes, que nos pondrán los pelos de punta con la felicidad que desprenderán al cumplir el sueño de cantar en un gran escenario a la vista de todos los televidentes. "Deberíamos aprender a saber relativizar tantas cosas en la vida como hacen ellos", ha señalado la presentadora andaluza.

Aunque no todo serán sonrisas. "Algunos lloran no tanto por no ganar, sino porque dejan esa especie de campamento, ese juego con los compañeros", ha explicado Vanesa Martín, que se ha emocionado como nunca pensó que lo haría en 'La Voz Kids'.

Los más pequeños se imponen

El 19 de agosto, los 'coaches' presentaron la nueva entrega a ritmo de 'Let the beat kick', de Fdel, unos con más gracia que otros y dejando claro que pronto podremos volver a disfrutar del talento de los más pequeños.

Todo apunta a que 'Idol Kids', con Isabel Pantoja y Jesús Vázquez a la cabeza, será el principal competidor la versión infantil de 'La Voz' en el primer trimestre de la temporada, aunque todavía se desconocen las fechas exactas en las que saldrán a la luz.

Las distintas versiones de 'La Voz' han provocado un seísmo en la parrilla televisiva de Antena 3. Uno de los grandes cambios lo ha sufrido 'Tu cara me suena', que ha aplazado su octava temporada hasta inicios de 2020, por la irrupción de la edición infantil del programa musical que triunfó en Telecinco.

Atresmedia quiere aprovechar el tirón de 'La Voz Kids', uno de los formatos que más seguidores ha tenido en Mediaset. Solo en la final consiguió reunir a 3.728.000 telespectadores frente a la pantalla (27'9% de 'share'), muy por delante del que era su rival la noche de los viernes, 'Tu cara no me suena todavía', la versión de anónimos del que ha sido el programa estrella de Antena 3, que tuvo 1.828.000 televidentes (13'8% de cuota de pantalla).

Otro de los motivos por los que el grupo ha decidido retrasar el estreno de la octava temporada de 'Tu cara me suena' es que quiere evitar que la audiencia se sature con otra entrega del 'talent show' de imitaciones de Gestmusic ('Operación Triunfo', 'Bailando con las estrellas'). En 2018, alcanzó su récord de audiencia, con 2'6 millones de seguidores de media (20'2% de 'share').

Ya se conoce quiénes serán los asesores en la fase de las batallas, que ayudarán a los 'coaches' a formar el mejor equipo posible antes de la fase final del concurso. Lolita Flores se sentará junto a Rosario, Niña Pastori será la ayudante de David Bisbal, Arkano asesorará a Melendi y Pastora Soler volverá como consejera de Vanesa Martín.