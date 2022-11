“No me gusta conducir”,una comedia televisiva familiar con un toque de locura

Silvia García Herráez

Con su propia experiencia como alumno adulto de autoescuela como referencia, el cineasta Borja Cobeaga ha creado su primera serie de televisión, "No me gusta conducir", una comedia con un toque de locura que también aborda temas muy humanos, como la familia, las relaciones de pareja, el éxito o el fracaso.

Juan Diego Botto, el protagonista de esta ficción, que estrena este viernes el canal TNT, ha explicado a EFE que la serie, en realidad, trata de segundas oportunidades y de relaciones entre padres e hijos", utilizando la experiencia de "un señor de 40 años que se va a sacar el carnet de conducir".

Asimismo, el actor recalca que, a medida que van avanzando los capítulos, se va viendo que lograr un empeño no tiene por qué convertirle en una persona feliz y, cuando lo descubre, "haciendo algo tan normal como sacarse el carnet de conducir le provoca que encuentre felicidad en las pequeñas cosas.

Cobeaga, guionista en sus orígenes de "Vaya semanita", uno de los programas de humor más valorados dentro y fuera del País Vasco, y de películas como "Ocho apellidos vascos", la comedia más taquillera de la historia del cine español", ha explicado a EFE que la idea de hacer la serie le vino después de comprobar en carne propia el "auténtico infierno" que fue aprender a conducir, ya talludito.

"La primera vez que cogí el coche entré en pánico, así que convertí todas esas mini batallitas que me pasaban en cada clase en una serie, porque tenía un muy buen material", se ríe el director de cintas como "Negociador" (2014) y "Pagafantas" (2009).

De esta manera, aunque afirma que la ficción es ficción, confiesa que contiene muchos hechos autobiográficos, desde meterse en su primera clase de conducir en una rotonda de "ocho carriles" -exagera-, a sus problemas con el embrague y las cuestas, o el primer examen, que le causó "tal estrés postraumático" que no tuvo más remedio que meterlo en el guion para asumirlo.

La serie, que se estrena este viernes a las 22:00 horas, ha conseguido ser la más nominada a los premios Feroz 2023, con cuatro candidaturas, mejor serie de comedia, mejor actor principal (Juan Diego Botto), mejor actriz de reparto (Leonor Watling) y mejor actor de reparto (David Lorente).

No me gusta conducir cuenta la historia de Pablo Lopetegui (Botto), un profesor de universidad de 40 años algo ensimismado y gruñón obligado a sacarse el carnet de conducir. Para ello tendrá que salir de su zona de confort y descubrir que las clases de autoescuela no son tan sencillas como él pensaba, y que le queda mucho por aprender, no solo de conducir, sino también de las relaciones humanas y la vida en general.

Nada más iniciar las clases, coincide con Yolanda (Lucía Caraballo), estudiante en su misma universidad, y con la que Pablo establece una curiosa relación: profesor y alumna en la facultad compañeros de pupitre en la autoescuela.

Caraballo, que se sacó el carnet de conducir dos días después de obtener el papel (y que confiesa que sus prácticas con la L fueron en el rodaje), destaca de su personaje "su valentía, que es muy humilde y que tiene una gran capacidad para relativizar".

Lorente es el buenazo de Lorenzo, profesor de autoescuela del protagonista, que se inspiró en su padre para crear el personaje. Era un hombre que no paraba de hablar, no dejaba irse a las visitas. Es más, cuando venían a casa, él hablaba y hablaba y las visitas incluso ya se habían ido de casa y él las seguía hablando por la ventana, y yo me peleaba con él por eso, pero esto me ha reconciliado con él en ese sentido, recuerda entre risas.

La serie también cuenta con "actorazos" como Leonor Walting en el papel de Iria, exmujer de Pablo; con Javier Cámara, que hace de un famoso escritor, y que además es el padre de Yolanda, o Carlos Areces, que encarna al hermano de Lorenzo, también profesor de autoescuela, y con el que mantiene una difícil relación.