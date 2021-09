Guerra abierta entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja: el gesto que marcó el aniversario de la muerte de Paquirri

La guerra entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja es una realidad. Desde hace meses, madre e hijo están enfrentados, principalmente por la venta de Cantora. La finca, cuya propiedad comparten ambos, ha sido motivo de conflicto ya que Kiko se ha mostrado predispuesto a venderla desde el inicio, mientras que Isabel prefería esperar. Este fin de semana, con motivo del aniversario de la muerte de Paquirri, se ha vuelto a hacer visible la brecha abierta entre madre e hijo.





En los últimos días, la noticia ha circulado en torno a doña Ana. La madre de Isabel Pantoja, abuela de Kiko y Anabel, está atravesando un delicado momento de salud.Anabel Pantoja se pronunciaba a través de sus redes hace unos días para desmentir las informaciones de fallecimiento de su abuela.

"¿La posible muerte? ¿Pero vosotros estáis bien de la cabeza o no tenéis familia?" Creo que no me he pronunciado sobre este tema por respeto a una persona anónima y porque le tengo respeto. "Dejad de matar a la gente o hablar de hipótesis. Y de los que no sabéis nada, mejor dedicaros a hablar de vuestra madre, o abuela, o familia. A todas las personas que han contactado conmigo, de sentimiento y real por el interés, gracias, al resto no necesitamos nada de nadie", eran las palabras que Anabel dejaba en su Instagram.

La guerra entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja continúa

Pero la guerra más importante de la familia es la que viven Isabel y Kiko en torno a Cantora. La finca ganadera, comprada por Paquirri para vivir con su familia, está ubicada entre las localidades gaditanas de Medina Sidonia y Vejer, cuenta con 370 hectáreas que incluyen zona de monte, dehesa y cultivo de secano, además de 2.000 metros construidos entres los que se encuentra la vivienda familiar junto a varias naves industriales de explotación agrícola y ganadera.

Hace unas semanas, 'Viva la vida' hacía públicos los detalles del posible acuerdo de venta de la finca, donde una empresa estaría interesada en construir un parque de molinos eólicos, debido a la buena ubicación de Cantora, donde el viento no para de soplar. Según un testigo directo de la negociación, la venta podría estar entre los 10 y los 11 millones de euros.

La disputa entre madre e hijo se extrapola a otros ámbitos, en este caso al aniversario de la muerte de Paquirri. Cuando se cumplen 37 años del fallecimiento del torero, su estatua amanecía con dos ramos de flores diferentes, uno de su esposa y otro de su hijo Kiko y sus nietos. Un gesto que marca una vez más el distanciamiento que hay entre ambos, que no parece que vaya a resolverse, al menos de manera inmediata. Sobre todo teniendo en cuenta que no han acercado posturas en una fecha tan señalada.