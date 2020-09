El inesperado grito de una mujer en directo en 'El Programa de AR': "Ana Rosa, ayúdanos. Han matado a un niño"

Cualquier crimen es un drama y más si cabe cuando hay menores involucrados. En una pelea en Getafe ocurrida el pasado 4 de septiembre, dos menores resultaron heridos y un joven de tan solo 14 años ha muerto como resultado de un apuñalamiento. En 'El programa de AR', espacio que dirige la popular presentadora Ana Rosa Quintana, han querido desplazar a un equipo hasta la zona y hablar con familiares del joven que, rotos de dolor, han relatado lo ocurrido.

"Han matado a un niño, Ana Rosa"

Sobre las 19 de la tarde ocurría una reyerta entre grupos, uno de ellos, Ricardo, acabó herido por arma blanca y falleció unas horas después en el hospital. Otro dos resultaron heridos, uno con "los pulmones encharcados", aseguraba una vecina. "Ha sido un palo en el barrio", comentaba otra.

Lo ocurrido aquella tarde todavía es motivo de controversia en el vecindario: "Vinieron y le cosieron a navajazos. Los agresores eran tres y una chica, entre 15 y 18 años", apuntan. "Nada que ver con bandas eran chavales normales", asegura también e incluso una de las vecinas de Getafe cifra el número de participantes en la pelea en "140 y 150 chicos", un punto que de momento no ha sido confirmado.

Aun así, uno de los presuntos agresores ha sido detenido: "Que no se vuelva a repetir es lo único que pido", clamaban vecinos de la zona. Lo que es seguro es que en Getafe el miedo se ha instalado en cada hogar: "Mi hijo no sale a la calle. Están amenazando". Los amigos de Ricardo, por su parte, han levantado un altar para homenajearle.

Flores y velas en recuerdo de Ricardo

Concentración en recuerdo del joven apuñalado

La Investigación se encuentra bajo secreto de sumario. Y para conocer de primera mano lo ocurrido, desde 'El Programa de AR' se han desplazado hasta la concentración en la Plaza del Ayuntamiento de Getafe donde se han puesto velas para recordar al joven de 14 años y apoyar a las familias. Una vez allí, la reportera de Telecinco ha podido comprobar cómo los vecinos aseguran que "durante el fin de semana han seguido recibiendo amenazas". Aseguran que sus hijos están en peligro y que hay miedo en la localidad.

Mensajes de la concentración en Getafe

Uno de los momentos que más impacto ha causado en la propia presentadora, Ana Rosa, ha sido el testimonio de María José que tiene un nieto de la misma edad que el fallecido. Esta mujer, emocionada, ha lanzado un grito en mitad del directo con el ánimo de encontrar la ayuda y consuelo qu en estos momentos no tiene:"Ricardo era un niño de 14 años y tendría que estar en el barrio con nosotros, con su madre que está destrozada. Es una injusticia Ana Rosa, han matado a un niño, un niño de 14 años", clamaba entre lágrimas.

"Su madre está muerta y no hay derecho. Cómo van a salir si van con machetes y navajas, esto es el Oeste, es horrible, Ricardo no tenía que estar muerto", palabras que pronunciaba antes de quebrarse por completo. Un momento después, María José retomaba la palabra y relataba su propia experiencia: "Tengo un nieto de 15 y otro de 12, es una injusticia, a estos tipos hay que meterlos en la cárcel que se pudran ahí toda la vida". La vecina, visiblemente emocionada, suponía la actitud de quienes aterrorizan al barrio: "Té no me gustas y te meto un pañalón. Su madre está muerta", repetía de forma figurada.

En ese momento el grupo de personas concentradas se ponía a gritar el lema "Justicia para Ricardo", tras lo que María José se dirigía una última vez al micrófono de forma inesperada para hablar directamente con la presentadora del programa: "Ana Rosa, hija, ayúdanos".

Los vecinos aseguran que no se trata de bandas

Además, el equipo del 'Programa de AR' se dirigía a otra de las vecinas, identificada como Valle, la que aclaraba que las bandas criminales no tenían nada que ver en el asunto. "Es todo incierto, Ricardo no pertenecía a ninguna banda, es verdad que en Getafe hay bandas, pero estos niños no. Conocería a gente de bandas, pero como cualquiera", aseguraba Valle.

"Y eso de que el niño era un delincuente es mentira. Que hablamos por hablar, podrían haber sido tres niños y por desgracia le ha tocado a Ricardo". Por último arremetía contra la alcaldesa de Getafe: "Esta señora alcaldesa que tenemos no hace nada por el pueblo, llevo seis años pidiéndole que se reúna con nosotros, que haya más seguridad y no nos recibe", concluía la vecina.