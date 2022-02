Gran susto en Castilla-La Mancha TV: una concursante se desmaya en directo y provoca el caos en el público

Este sábado, Castilla-La Mancha televisión emitía la semifinal de su talent musical 'A Tu Vera', el concurso de cantantes de copla de la televisión autonómica. Sin embargo, durante la actuación de Sandrina, todo el equipo tenía que hacer frente a un imprevisto que provocó más de un desmayo y obligó a terminar el programa antes del horario previsto.

La concursante arrancaba su canción cuando de repente se quedaba en blanco y pedía si podía volver a empezar, todo ello mientras el pianista no dejaba de tocar. "Que me la se entera, que me la se entera", repetía Sandrina, que incluso pedía con las manos volver a arrancar su actuación, en el que era un gran momento para ella, ya que se estaba jugando el pase a la final del concurso.

Tras unos segundos, la artista intentaba seguir cantando, pero no conseguía hilar más de una frase seguida. De repente, las cámaras mostraban como se caía al suelo, como desmayándose y quedando tendida. Un grupo de concursantes, presentes en plató, acudían corriendo a socorrerla, mientras la realización del programa, sin tener claro que estaba pasando, mostraba al pianista, que continuaba tocando.

De repente, la concursante empezaba a gritar, "mamá que estoy bien, mi madre, mi madre", y es que la progenitora había sufrido un desmayo al ver el momento que acababa de vivir su hija. Mientras podíamos ver el enorme revuelo generado entre el público, escuchábamos como pedían a Sandrina que se relajara.

La presentadora de la gala, Alicia Senovilla, intentaba salir del paso, sin saber muy bien que decir. "Estamos un poco sorprendidos", apuntaba, con notable cara de incredulidad por lo que acababa de vivir. "Yo creo que los nervios le han jugado una mala pasada", añadía, intentando escuchar lo que le decían por el pinganillo. Finalmente, la presentadora ponía fin al programa, antes del horario previsto.

Susto enorme ayer en el programa @atuveraOficial cuando #Sandrina se jugaba pasar a la final del concurso. Se desmayó lo que provoco una crisis en su madre en la grada. El programa ha comunicado que todos están bien, pero... vaya susto #television#ULTIMAHORA





Alicia Senovilla da explicaciones sobre lo ocurrido

Desde las redes sociales de 'A Tu Vera' han querido pronunciarse sobre lo ocurrido diciendo: "queremos mandar un mensaje de tranquilidad y comunicar que Sandrina se encuentra bien. La semana que viene os mantendremos informado y sabremos el desenlace del Reto Final". Por su parte, Senovilla ha publicado una foto en su perfil de Instagram con los semifinalistas, junto a un texto explicando cómo vivió la situación.

"Prometía ser una noche emocionante... Nervios, tensión, emociones, sorpresas, competición y música en directo... Fue una noche, emocionante y muy competitiva. Un programa en directo de 4 horas y media, dan para mucho... Vivímos momentos emotivos, emocionantes, sorprendentes y actuaciones de máximo nivel, de concursantes y por supuesto de artistas invitad@s", aseguraba.

Y añadía: "Reímos, lloramos, cantamos, bailamos y quizás el final de la gala fue... imprevisible y si me lo permitís, triste.

Un mal momento para nuestra concursante y su mamá y un susto para todo el equipo del programa, que más allá de retransmitir esos momentos delicados, decidió terminar la gala y despedirnos hasta la próxima semana".