La gran decepción de Omar Montes y el emotivo abrazo con Fabio en 'Supervivientes'

Albert vuelve a ser el centro de atención por la polémica decisión de quedarse con dos peces diaros para él solo y ceder el resto al grupo, porque supuestamente sus compañeros le han aislado, a excepción de Omar Montes y Mónica Hoyos.

Isabel Pantoja, Fabio, Dakota y el que fue novio de Chabelita han recogido una gran cantidad de leña para hacer fuego y cocinar la comida: "Hemos recogido leña para dos días. Hoy creo que Albert tendría que dejar los peces para todos. Ya veréis como no va a haber ningún problema y va a compartirlos".

Cuando ha llegado Albert, Omar le ha comentado la propuesta: "Si no te sabe mal, creo que, a lo mejor, por hoy, podrías compartir todos los peces". "¿Quieres que yo no coma ninguno?", ha preguntado el pertiguista profesional, que había cazado seis presas. "Solo era por si te venía bien", ha dicho el cantante en voz baja.

Montes, tocado por la respuesta de su amigo, ha insistido en su demanda y ha consultado a Albert si les podría dar cuatro peces. Finalmente, el extronista de 'MYHYV' ha cedido al deseo de su compañero: "Es más del doble, pero vale".

"Tengo que tragarme mis palabras"

Omar, cabizbajo, se ha mantenido en silencio un buen rato hasta que ha confesado el motivo de su bajón a la matriarca del clan Pantoja: "No me sienta mal no comerme los peces, sino que teníais razón. Tengo que tragarme mis palabras, porque teníais razón y no los ha querido compartir todos". Fabio ha intentado consolarle y se ha fundido en un abrazo con Montes: "Tiene que saber que aquí tienes a un hermano. Si yo tengo un pez, lo voy a dividir contigo".

Por otro lado, el intérprete de 'La vida mártir' ha confesado que le parece extraño que Pantoja y Dakota malmetan tanto contra Albert delante suyo: "Hay algo raro también, porque me calientan la cabeza Isabel y Dakota, porque saben que soy fácil de picar, si luego él viene y se come los peces que él pesca. No pueden criticar a una persona y comerse los peces que traiga". "Ahora se ve la parte animal de todos. Solo ven el pescado y se lo quieren comer. Van con el hambre", ha contestado el novio de Violeta.