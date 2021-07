Giro sorpresa: el gran triunfo de Jesús Cintora antes de ser despedido que deja en evidencia a TVE

Jesús Cintora se ha despedido esta semana de la audiencia de 'Las Cosas Claras' después de una temporada que arrancó en noviembre y que no le ha valido para que TVE decidiese renovar el programa de cara a septiembre. Un espacio de tertulia, información política y entretenimiento que no ha estado exento de polémica desde que Rosa María Mateo, antigua directora única del ente público, le diera luz verde.

No obstante, y ahora que tanto el comunicador como sus colaboradores han dicho adiós al espacio, ha habido un giro inesperado de última hora que, desde la nueva administración de la cadena, encabezada por José Manuel Pérez Tornero, no se esperaban. Un detalle que no parece que vaya a cambiar en nada el devenir de 'Las Cosas Claras' pero sí que arroja un atisbo de ironía al fin de un programa que ha sido un quebradero de cabeza para Radio Televisión Española durante meses.









'Las Cosas Claras', abonado a la polémica



Y es que, antes incluso de arrancar, el programa presentado por Jesús Cintora nació con polémica al anunciarse que sería la productora externa de José Miguel Contreras la que se encargaría de realizar el contenido para TVE. Algo inusual dentro de la casa, en cuya legislación se recoge que los programas de información los deben desarrollar trabajadores de la plantilla de la corporación pública. Algo de lo que Rosa María Mateo se defendía alegando que se trataba de un producto de 'infoetretenimiento'. Una excusa que no parecía convencer a los pesos pesados de RTVE, como los presentadores Carlos Franganillo o Xabier Fortes, que manifestaban sus críticas a través de las redes sociales.

Precisamente estos últimos mostraron su malestar también al ver el episodio que protagonizó una de las reporteras de 'Las Cosas Claras' al increpar al ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando estaba haciendo ejercicio por la calle. Algo que los compañeros de Cintora calificaron de “impropio de RTVE” y que, de seguro, no ayudó a defender la continuidad del programa, que terminó por caer cuando cambió el Consejo de Administración.

?? Nuestra compañera @LuciaValeroTV pregunta Mariano Rajoy a 24 horas de su declaración



?? #Lascosasclaras87pic.twitter.com/zDSO1qo172 — Las Cosas Claras (@cosasclarastve) March 23, 2021









Cintora, triunfo a última hora



Precisamente uno de los detalles que más se comentaban en el arranque de 'Las Cosas Claras' en el pasado mes de noviembre era su previsible intención de competir en audiencias con el otro gran magacín de ideología progresista de la misma franja: 'Al Rojo Vivo' de Antonio García Ferreras. Tras un primer susto en las primeras emisiones la audiencia se estabilizó y el espacio de Cintora se quedó estancado en un 8% de share, algo de lo que culpaban al desdoble de la información local de TVE, pero que les dejaba muy lejos del 13% de media de La Sexta.

Pero, curiosamente cuando el programa ya ha cerrado capítulo en Televisión Española, Jesús Cintora ha conseguido lograr el objetivo que se habría marcado desde el arranque del programa: derrotar a Ferreras. El pasado 9 de julio, y por primera vez desde su arranque, 'Las Cosas Claras' consiguió superar a su rival de Atresmedia, que se quedó en un 9.2% (eso sí, con María Llapart al frente), mientras que TVE logró en la misma franja un 10.4% de share y un total de 440.000 espectadores.