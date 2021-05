Girauta desvela en La Sexta qué ocurrió en la cena “informal” entre Rajoy y Rivera: “No volvió a haber otra”

El que fuera portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, desvela esta semana en una entrevista en el programa de La Sexta, 'Salvados', qué ocurrió en la cena informal que compartieron en 2017 el entonces presidente en funciones, Mariano Rajoy, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Un fragmento de vídeo en el que interviene también el que por entonces era también portavoz parlamentario, en este caso del PP, Rafa Hernando.

Unas palabras que pueden verse a través del avance que han publicado desde el programa de entrevistas de Gonzo, anteriormente de Jordi Évole, que se emite este mismo domingo. Un espacio en el que analizarán el papel del ex líder del partido naranja en los últimos años y que derivó en su caída como presidente del partido y, por consiguiente, su salida de la política en 2019 tras el batacazo de Ciudadanos en las generales. Un programa que tendrá por nombre “Ciudadanos: la decisión de Rivera”.









Girauta, en La Sexta sobre Rivera y Rajoy



En dicho avance, el ya ex de Ciudadanos comentaba sobre la cena “informal”, como le llamaron en su momento, entre Rivera y el presidente del Gobierno para celebrar la investidura que había tenido lugar apenas unas semanas antes tras una repetición electoral y duras negociaciones entre ambos. “Un día cenamos en la Moncloa para celebrar que habíamos conseguido el acuerdo”, recordaba el político. Pero es que, tal y como parece dejar entrever, entre ambos nunca hubo química personal.

“Mariano Rajoy no pillaba las bromas de Albert, y Albert no pillaba las bromas de Rajoy. Había una distancia sideral”, asegura Girauta a las cámaras de 'Salvados'. Algo que parece corroborar el también ex portavoz del PP en el Congreso, Rafa Hernando: “Quedamos en que iba a haber próximo... Y la siguiente no fue nunca”, asegura.









Rajoy sobre Rivera: “Adanismo notable”



Y es que, tal y como se ha comentado en más de una ocasión, la mala química entre ambos fue todavía más allá, hasta el punto de que algunos rumores apuntan a que Rajoy culpa a Rivera enteramente de la moción de censura que acabó en su salida de la Moncloa. Por ello, la periodista de Telecinco, Sonsoles Ónega, le ha preguntado en una entrevista esta semana en el especial del 15M de la cadena de Mediaset: “Esto de los nuevos partidos era un caso de adanismo verdaderamente notable”, criticaba el ex presidente sobre Ciudadanos y Podemos.

El ex dirigente del PP, fiel a su estilo de respuestas abiertas, comentaba: “No sé si en un plató de televisión o en un circo pero hubo una bajada de nivel importante”, en referencia a la ruptura del bipartidismo en el Congreso.