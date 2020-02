George Clooney en problemas tras desvelarse el trabajo infantil que hay detrás de la recogida de 'su' café

El actor de George Clooney lleva mucho tiempo demostrando con comprometido que está con diferentes causas sociales. De hecho, el protagonista de 'Urgencias' es mensajero de la ONU, y miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, una organización estadounidense especializada en la política exterior.

Desde 2006, Clooney es imagen de una conocida marca de café donde también ha desarrollado un puesto en la Junta Asesora de Sostenibilidad de esta empresa. Desde ese puesto, el actor ha intentado buscar el mejor camino para mejorar las condiciones de los agricultores que surten de café a esta empresa.

Un documental llamado 'La verdad sobre tu café', del programa británico de investigación 'Dispatches' de Channel 4, ha puesto en el punto de mira al actor, ya que en este documental, el reportero Antony Barnett viajaba hasta Guatemala donde visitaba granjas donde se cultiva el grano de café utlizado por dos grandes cafeteras a nivel mundial.

En estas granjas, Barnett demostraba que trabajaban menores guatemaltecos explotados donde ganan al día menos de lo que cuesta un café de estas marcas en el Primer Mundo.

Is child labour behind the drink you love? 'Starbucks and Nespresso: The Truth About Your Coffee' is a documentary from TI Productions for @C4Dispatches. Watch it on Monday at 8pm on Channel 4 and find out how your coffee is produced. #channel4 #coffee #Dispatches pic.twitter.com/gxKsUYvsof